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Зима близко! Буковель засыпает первым снегом (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
12 октября, 11:43
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Снег в Карпатах сегодня падает с самого утра, температура опустилась ниже нуля градусов
Буковель сегодня утром начало засыпать снегом.
Буковель сегодня утром начало засыпать снегом. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Карпатах с самого утра 12 октября падает снег. Он засыпает горную местность и горнолыжные курорты.

Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост и Facebook-страница "Буковель".

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Утром на горе Поп Иван Черногорский облачно. Все покрыто туманом, а температура воздуха опустилась до -1 градуса. Ветер юго-западный, падает снег.

На горе Поп Иван утром идет снег. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост

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Горнолыжные трассы засыпает снегом

В Буковеле с самого утра первый снег покрывает склоны курорта.

"Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите как мир покрывается белоснежным одеялом!", – сообщила администрация курорта.

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Горнолыжный курорт засыпает снегом. Фото: скришноты с трансляции

Какой будет погода в Украине в октябре?

Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.

Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.

Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.

Ранее мы писали:

  • В Черновицкой области в четверг, 23 сентября, резко изменилась погода. На горе Томнатик пошел снег.
  • На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах 9 октября зафиксировали -9 градусов. Пока это самая низкая температура воздуха этой осенью.

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