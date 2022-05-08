Пережила Гитлера, переживу и Путина! История 96-летней волонтерки, которая во время Второй мировой прошла трудовой плен

Наталья Гошта мечтает застать смерть Путина, как когда-то застала Гитлера. Фото: коллаж "Сегодня"

96-летняя жительница Ровенской области, жертва нацизма Наталья Гошта мечтает пережить российского диктатора Владимира Путина, который 24 февраля начал полномасштабную войну против Украины.

Женщина рассказала "Сегодня" свою историю.

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В 1942 году ее семнадцатилетней девушкой вывезли на принудительные работы в нацистскую Германию, где она работала на деревообрабатывающей фабрике. Ужас войны не покинул Наталью Степановну и в старости: с начала российской агрессии 2014 года женщина постоянно помогает украинской армии. И в почтенном возрасте стала "Почетным волонтером Украины",а сейчас в собственном доме приютила семью из Мариуполя.



Женщина рассказала, что во время Второй мировой войны она с пленными изготовляла щитовые деревянные домики. Говорит, гитлеровцы очень плохо к ней относились, работала тяжело и голодала.

"Думала, никогда не наемся хлеба, хотя бы перед смертью поесть вволю. Немцы не удушили...", – говорит Наталья Гошта.

Из трудового нацистского плена в 1945 году ее освободили "союзники". Она почти пешком вернулась в родное село. Чтобы выжить, все время работала в колхозе.

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Наталья Степановна, пережившая ужасы гитлеровской навалы, никогда не подумала бы, что увидит войну снова. Особенно ей больно наблюдать за российской агрессией. Говорит, россияне действуют циничнее и жестче нацистов.

"Они пели, что "соединились навсегда"... Но он неправильно сделал, он смотрел, что Украина кроха. А "война – это не мать родная", – говорит она.

После просмотра ужасов старушка не находит себе места, сразу накладываются воспоминания с юности. От тревожных мыслей отвлекается песней или рассказами, как помогает украинским солдатам. С первых дней российской агрессии (с 2014 года) Наталья Степановна ежемесячно отдает волонтерам чуть ли не половину пенсии.

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Она всегда говорила: "пережила Гитлера – переживу и Путина! Хочу дождаться победы, чтобы их выгнали!"

Волонтер Николай, который ежемесячно посещает Наталью Гошту, говорит: жертвует и помогает, потому что смолоду сама почувствовала издевательства нацистов.

"Глядя на ее труд, мы понимаем, что украинцы едины, отзываются и имеют одно сердце", – сказал Николай Козодой.

В своем доме Наталья Степановна приютила переселенцев из многострадального Мариуполя. И до последнего вздоха жертва гитлеровского нацизма будет помогать Вооруженным силам, которые защищают землю от российских оккупантов.

"Чтобы была тишина, чтобы была Украина во все века", – подытожила она.

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