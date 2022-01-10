Есть угроза? Минздрав раскритиковал "необычные" маски официантов

Пластиковые маски не оказывают никакого эффекта при угрозе распространения коронавируса. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Минздраве раскритиковали работников ресторанов и гостиниц за использование пластиковых прозрачных защитных масок.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства.

Реклама

В Минздраве отмечают, что такие "маски" не являются средством индивидуальной защиты.

"Долгое время работники сферы обслуживания, кафе, ресторанов, гостиниц используют так называемые пластиковые прозрачные защитные маски. На самом деле ничего общего со средством индивидуальной защиты такие предметы не имеют", – отметили чиновники.

Почему эти маски неэффективные

О пластиковых прозрачных "масках" не упоминается ни в одном документе, регулирующем противоэпидемические правила. Вместо этого необходимо использовать защитные медицинские маски или респираторы, полностью закрывающие нос и рот.

Реклама

Фактически люди, использующие такие пластиковые маски, не имеют никакого эффективного средства индивидуальной защиты. Это связано с тем, что такие средства не плотно прилегают к лицу, а соответственно, не защищают от инфицирования других и не защищают от заражения того, кто носит такие "маски".

Что сделали в Минздраве

Министерство здравоохранения пока ограничилось призывом работников сферы обслуживания заботиться о себе и своих посетителях. Необходимо использовать эффективные средства индивидуальной защиты.

Сколько еще будем носить маски

Независимо от того, прошел ли человек полный курс прививки против COVID-19 или нет, маски продолжают эффективно защищать людей от вируса. При этом это касается как тех, кто их использует, так и находящихся рядом людей.

Реклама

Пока в Украине не сформирована коллективная защита от коронавирусной болезни, риск инфицироваться остается, поэтому маски должны носить все без исключения.

Раньше мы писали: