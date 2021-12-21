Сколько еще будем носить маски и как на это влияет "Омикрон"? В Минздраве ответили

Говорить об отмене масочного режима рано – в стране должен сформироваться коллективный иммунитет

На фоне прихода в Украину "Омикрона" вопрос использования маски еще более актуальнее. / Фото: Коллаж: Сегодня

Независимо от того, прошел человек полный курс прививки против COVID-19 или нет, маски продолжают эффективно защищать людей от вируса. При этом это касается как тех, кто их использует, так и для находящихся рядом людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

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Медицинские маски позволяют избежать инфицирования коронавирусной болезнью и сделать невозможным передачу вируса.

Почему маски нужно носить всем

Маски защищают здоровых людей от инфицированных. Речь идет как о тех, кто переносит COVID-19 с выраженными симптомами, так и о бессимптомных больных. Поэтому использование маски – это забота не только о себе, но и о тех, кого случайно можно инфицировать коронавирусной болезнью.

Пока в Украине не сформирована коллективная защита от коронавирусной болезни риск инфицироваться остается, поэтому маски должны носить все без исключения.

от коронавирусной болезни риск инфицироваться остается, поэтому маски должны носить все без исключения. Правильное использование медицинской маски в сочетании с вакцинацией максимизирует защиту от новых, более опасных штаммов COVID-19. Особенно, когда говорится об "Омикроне", который распространяется значительно быстрее, чем известные ранее штаммы.

Важно: если маска одета неправильно, то есть не прикрывает нос и рот, никакой защиты она не дает.

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Статистика коронавируса в Украине

За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 180). Это на 3493 случая больше, чем раньше.

За прошедшие сутки госпитализировали 1061 человек, а летальных исходов – 346. Кроме этого, 18 850 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 608 человек. Всего проведено 16 532 593 ПЦР-тестирования.

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