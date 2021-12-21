Коронавирус в Украине. За сутки обнаружили более 6 тыс. новых случаев

За все время пандемии в Украине умерли 93 608 человека

В Украине снова увеличилась заболеваемость на коронавирус / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6 029 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 180). Это на 3493 случаев больше, чем сутками ранее.

Об этом пишет пресс-служба Минздрава.

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За прошлые сутки госпитализировали 1 061 человека, а летальных случаев – 346. Кроме этого, 18 850 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине умерли 93 608 человека. Всего проведено 16 532 593 ПЦР-тестирование.

Данные за сутки / Фото: Минздрав

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Количество зараженных в регионах за сутки:

Киев – 1496;

Винницкая область – 147;

Волынская область – 279;

Днепропетровская область – 118;

Донецкая область – 413;

Житомирская область – 39;

Закарпатская область – 282;

Запорожская область – 344;

Ивано-Франковская область – 80;

Киевская область – 275;

Кировоградская область – 52;

Луганская область – 108;

Львовская область – 197;

Николаевская область – 165;

Одесская область – 142;

Полтавская область – 602;

Ровенская область – 183;

Сумская область – 122;

Тернопольская область – 84;

Харьковская область – 155;

Херсонская область – 32;

Хмельницкая область – 236;

Черкасская область – 266;

Черновицкая область – 101;

Черниговская область – 111.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

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