Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 6 тис. нових випадків

За весь час пандемії в Україні померло 93 608 людей

В Україні знову збільшилася захворюваність на коронавірус / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6029 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 390, медпрацівників – 180). Це на 3493 випадків більше, ніж на добу раніше.

Про це пише прес-служба МОЗ.

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Минулої доби госпіталізували 1 061 чоловік, а летальних випадків – 346. Крім цього, 18 850 чоловік одужали.

За весь час пандемії в Україні померло 93 608 людей. Усього проведено 16 532 593 ПЛР-тестування.

Дані за добу / Фото: Минздрав

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Кількість заражених у регіонах за добу:

Київ – 1496;

Вінницька область – 147;

Волинська область – 279;

Дніпропетровська область – 118;

Донецька область – 413;

Житомирська область – 39;

Закарпатська область – 282;

Запорізька область – 344;

Івано-Франківська область – 80;

Київська область – 275;

Кіровоградська область – 52;

Луганська область – 108;

Львівська область – 197;

Миколаївська область – 165;

Одеська область – 142;

Полтавська область – 602;

Рівненська область – 183;

Сумська область – 122;

Тернопільська область – 84;

Харківська область – 155;

Херсонська область – 32;

Хмельницька область – 236;

Черкаська область – 266;

Чернівецька область – 101;

Чернігівська область – 111.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.

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