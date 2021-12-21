Коронавірус в Україні. За добу виявили понад 6 тис. нових випадків

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6029 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 390, медпрацівників – 180). Це на 3493 випадків більше, ніж на добу раніше.
Про це пише прес-служба МОЗ.
Минулої доби госпіталізували 1 061 чоловік, а летальних випадків – 346. Крім цього, 18 850 чоловік одужали.
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За весь час пандемії в Україні померло 93 608 людей. Усього проведено 16 532 593 ПЛР-тестування.
Кількість заражених у регіонах за добу:
- Київ – 1496;
- Вінницька область – 147;
- Волинська область – 279;
- Дніпропетровська область – 118;
- Донецька область – 413;
- Житомирська область – 39;
- Закарпатська область – 282;
- Запорізька область – 344;
- Івано-Франківська область – 80;
- Київська область – 275;
- Кіровоградська область – 52;
- Луганська область – 108;
- Львівська область – 197;
- Миколаївська область – 165;
- Одеська область – 142;
- Полтавська область – 602;
- Рівненська область – 183;
- Сумська область – 122;
- Тернопільська область – 84;
- Харківська область – 155;
- Херсонська область – 32;
- Хмельницька область – 236;
- Черкаська область – 266;
- Чернівецька область – 101;
- Чернігівська область – 111.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та Севастополя відсутні.
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