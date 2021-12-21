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Третья доза вакцины и "Омикрон": что происходит с COVID-19 в Украине

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Киев Сегодня
21 декабря, 09:59
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В стране на этой неделе начали делать третью прививку от коронавируса, но не всем
Штамм "Омикрон" уже в Украине
Штамм "Омикрон" уже в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

За сутки 21 декабря в Украине зафиксировано 6029 новых случаев COVID-19 (заболело детей – 390, медработников – 180). Как сообщает "Сегодня", это на 3493 случая больше, чем сутками ранее.

Статистика Минздрава за последние сутки

За прошлые сутки:

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  • госпитализировали 1061 человека,
  • летальных случаев – 346,
  • 18 850 человек выздоровели.

За все время пандемии в Украине:

  • умерли 93 608 человек,
  • всего проведено 16 532 593 ПЦР-тестирование.

Вакцинация населения

В Украине на этой неделе начали делать третью прививку от коронавируса, но не всем.

Дополнительную дозу получили уже 92 человека.

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Третью дозу вакцины получают люди:

  • с ВИЧ;
  • онкологией;
  • после трансплантации органов;
  • те, кто проходит иммуносупрессивную или иммуномодулирующую терапию;
  • пациенты с рядом других иммунодефицитных состояний.

"Омикрон" уже в Украине

Среди абсолютного большинства образцов с вариантом "Дельта", а их в Украине сейчас более 97%, в одном образце удалось найти вирус с комбинацией мутаций как у "Омикрона". Позже по результатам полногеномного секвенирования подтвердили штамм "Омикрон".

"В Центре общественного здоровья Украины по результатам полногеномного секвенирования обнаружен штамм Omicron (B.1.1.529-like). Человек, который оказался инфицированным этим штаммом коронавируса, вернулся из Объединенных Арабских Эмиратов, где имел контакт с больными COVID -19. Пациент продолжает находиться на лечении", – написал в Facebook министр здравоохранения Виктор Ляшко.

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Также сейчас проводится эпидемиологическое расследование указанного случая и дополнительное обследование контактных лиц.

Как избавиться от кашля после коронавируса

Если человек переболел коронавирусной инфекцией, как долго может беспокоить сухой кашель? Этот вопрос волнует сегодня очень многих людей. Доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" объяснил, что влияет на наше самочувствие и как улучшить свое состояние.

На самом деле после любой перенесенной ОРВИ может беспокоить длительный кашель. И после коронавирусной инфекции – тоже. Хотя бы потому, что в процессе ОРВИ возможны поражения слизистой оболочки бронхов", – объяснил доктор Комаровский в программе "Ранок з Україною".

Потом слизистая восстанавливается, там активизируется кровообращение, постоянно вырабатывается слизь, и организму нужно от нее избавляться. Это происходит посредством кашля.

То есть кашель после ОРВИ, по словам кандидата медицинских наук, – совершенно стандартное явление. А как долго он будет длиться, зависит от нескольких факторов.

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