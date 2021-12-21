Третя доза вакцини та "Омікрон": що відбувається з COVID-19 в Україні

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6029 нових випадків COVID-19 (захворіло дітей – 390, медпрацівників – 180). Як повідомляє "Сьогодні", це на 3493 випадки більше, ніж на добу раніше.
Статистика МОЗ за останню добу
Минулої доби:
- госпіталізували 1061 особу,
- летальних випадків – 346,
- 18 850 чоловік одужали.
За весь час пандемії в Україні
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- померло 93 608 чоловік,
- всього проведено 16532593 ПЛР-тестування.
Вакцинація населення
В Україні цього тижня почали робити третє щеплення від коронавірусу, але не всім.
Додаткову дозу отримали вже 92 особи.
Третю дозу вакцини отримують люди:
- з ВІЛ;
- онкологією;
- після трансплантації органів;
- ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;
- пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.
"Омікрон" вже в Україні
Серед абсолютної більшості зразків з варіантом "Дельта", а їх в Україні зараз понад 97%. В одному зразку вдалося знайти вірус з комбінацією мутацій як у "Омікрона". Пізніше за наслідками повногеномного секвенування підтвердили штам "Омікрон".
"У Центрі громадського здоров'я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мав контакт з хворими на COVID -19. на лікуванні", – написав у Facebook Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.
Також зараз проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку та додаткове обстеження контактних осіб.
Як позбутися кашлю після коронавірусу
Якщо людина перехворіла на коронавірусну інфекцію , як довго може турбувати сухий кашель? Це питання хвилює сьогодні дуже багато людей. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що впливає на наше самопочуття та як покращити свій стан.
Насправді після будь-якої перенесеної ГРВІ може непокоїти тривалий кашель. І після коронавірусної інфекції – також. Хоча б тому, що у процесі ГРВІ можливі поразки слизової оболонки бронхів", – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною".
Потім слизова оболонка відновлюється, там активізується кровообіг, постійно виробляється слиз, і організму потрібно її позбуватися. Це відбувається за допомогою кашлю.
Тобто кашель після ГРВІ, за словами кандидата медичних наук, – абсолютно стандартне явище. А як довго він триватиме, залежить від кількох факторів.
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