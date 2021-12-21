Третя доза вакцини та "Омікрон": що відбувається з COVID-19 в Україні

У країні цього тижня почали робити третє щеплення від коронавірусу, але не всім

Штам "Омікрон" вже в Україні / Фото: Колаж: Сьогодні

За добу 21 грудня в Україні зафіксовано 6029 нових випадків COVID-19 (захворіло дітей – 390, медпрацівників – 180). Як повідомляє "Сьогодні", це на 3493 випадки більше, ніж на добу раніше.

Статистика МОЗ за останню добу

Минулої доби:

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госпіталізували 1061 особу,

летальних випадків – 346,

18 850 чоловік одужали.

За весь час пандемії в Україні

померло 93 608 чоловік,

всього проведено 16532593 ПЛР-тестування.

Вакцинація населення

В Україні цього тижня почали робити третє щеплення від коронавірусу, але не всім.

Додаткову дозу отримали вже 92 особи.

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Третю дозу вакцини отримують люди:

з ВІЛ;

онкологією;

після трансплантації органів;

ті, хто проходить імуносупресивну або імуномодулюючу терапію;

пацієнти з низкою інших імунодефіцитних станів.

"Омікрон" вже в Україні

Серед абсолютної більшості зразків з варіантом "Дельта", а їх в Україні зараз понад 97%. В одному зразку вдалося знайти вірус з комбінацією мутацій як у "Омікрона". Пізніше за наслідками повногеномного секвенування підтвердили штам "Омікрон".

"У Центрі громадського здоров'я України за результатами повногеномного секвенування виявлено штам Omicron (B.1.1.529-like). Людина, яка виявилася інфікованою цим штамом коронавірусу, повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мав контакт з хворими на COVID -19. на лікуванні", – написав у Facebook Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

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Також зараз проводиться епідеміологічне розслідування зазначеного випадку та додаткове обстеження контактних осіб.

Як позбутися кашлю після коронавірусу

Якщо людина перехворіла на коронавірусну інфекцію , як довго може турбувати сухий кашель? Це питання хвилює сьогодні дуже багато людей. Доктор Комаровський у програмі "Ранок з Україною" на каналі "Україна" пояснив, що впливає на наше самопочуття та як покращити свій стан.

Насправді після будь-якої перенесеної ГРВІ може непокоїти тривалий кашель. І після коронавірусної інфекції – також. Хоча б тому, що у процесі ГРВІ можливі поразки слизової оболонки бронхів", – пояснив лікар Комаровський у програмі "Ранок з Україною".

Потім слизова оболонка відновлюється, там активізується кровообіг, постійно виробляється слиз, і організму потрібно її позбуватися. Це відбувається за допомогою кашлю.

Тобто кашель після ГРВІ, за словами кандидата медичних наук, – абсолютно стандартне явище. А як довго він триватиме, залежить від кількох факторів.

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