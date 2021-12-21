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Треть переболевших COVID-19 не имеют антител: кого это касается

София Ковнир София Ковнир Редактор Украина Сегодня
21 декабря, 11:15
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Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал подробности
У трети тех, кто легко переболел коронавирусом, вообще не обнаружили антитела к вирусу. Фото: коллаж "Сегодня"
У трети тех, кто легко переболел коронавирусом, вообще не обнаружили антитела к вирусу. Фото: коллаж "Сегодня"

У украинцев, которые легко переболели коронавирусом, могут отсутствовать антитела. Это происходит в трети случаев.

Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин во время брифинга во вторник, 21 декабря.

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Как рассказал Кузин, исследования показывают, что у трети тех, кто легко переболел коронавирусом, вообще не обнаружили антитела к вирусу.

Также врач добавил, что люди, которые переболели COVID-19, а после вакцинировались – почти в 2,5 раза имеют более низкий риск снова заразиться.

Можно ли отложить вакцинацию, если есть антитела к COVID-19?

Наличие у человека антител к коронавирусу не является основанием для отказа от вакцинации. Делать такой тест перед прививкой не нужно.

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Никакие исследования не определяют, сколько именно человек должен иметь антител, чтобы повторно не заболеть COVID-19 и не быть госпитализированным.

"Тест на наличие антител может лишь показать их наличие или отсутствие, но он никоим образом не ответит на вопрос, заболеет ли человек снова или как именно перенесет коронавирусную болезнь", – утверждают в Минздраве.

Антитела не помогут избежать COVID-19

В то же время, следует помнить: наличие антител к коронавирусу указывает, что человек ранее контактировал с вирусом, но не является признаком болезни.

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"Выявление антител не гарантирует наличия иммунитета ко всем штаммам вируса SARS-CoV-2 и не является основанием для отказа от вакцинации. На сегодняшний день неизвестно, каким должен быть уровень антител для защиты и как долго они сохраняются", – отметили в Минздраве.

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