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Третина перехворілих на COVID-19 не мають антитіл: кого це стосується

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
21 грудня, 11:15
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Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів подробиці
У третини тих, хто легко перехворів на коронавірус, взагалі не виявили антитіла до вірусу. Фото: колаж "Сьогодні"
У третини тих, хто легко перехворів на коронавірус, взагалі не виявили антитіла до вірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В українців, які легко перехворіли на коронавірус, можуть бути відсутні антитіла. Це відбувається у третині випадків.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу у вівторок, 21 грудня.

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Як розповів Кузін, дослідження показують, що у третини тих, хто легко перехворів на коронавірус, взагалі не виявили антитіла до вірусу.

Також лікар додав, що люди, які перехворіли на COVID-19, а після вакцинувалися – майже у 2,5 рази мають нижчий ризик знову заразитися.

Чи можна відкласти вакцинацію, якщо є антитіла до COVID-19?

Наявність у людини антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації. Робити такий тест перед щепленням не потрібно.

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Жодні дослідження не визначають, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 і не бути госпіталізованою.

"Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність чи відсутність, але він аж ніяк не відповість на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу", – стверджують у МОЗ.

Антитіла не допоможуть уникнути COVID-19

Водночас слід пам'ятати: наявність антитіл до коронавірусу вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби.

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"Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 і не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогодні невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються", – зазначили у МОЗ.

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