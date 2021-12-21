Третина перехворілих на COVID-19 не мають антитіл: кого це стосується

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін розповів подробиці

У третини тих, хто легко перехворів на коронавірус, взагалі не виявили антитіла до вірусу. Фото: колаж "Сьогодні"

В українців, які легко перехворіли на коронавірус, можуть бути відсутні антитіла. Це відбувається у третині випадків.

Про це повідомив головний санітарний лікар України Ігор Кузін під час брифінгу у вівторок, 21 грудня.

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Як розповів Кузін, дослідження показують, що у третини тих, хто легко перехворів на коронавірус, взагалі не виявили антитіла до вірусу.

Також лікар додав, що люди, які перехворіли на COVID-19, а після вакцинувалися – майже у 2,5 рази мають нижчий ризик знову заразитися.

Чи можна відкласти вакцинацію, якщо є антитіла до COVID-19?

Наявність у людини антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації. Робити такий тест перед щепленням не потрібно.

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Жодні дослідження не визначають, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 і не бути госпіталізованою.