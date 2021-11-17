Чи можна відкласти вакцинацію, якщо є антитіла до COVID-19? У МОЗ відповіли

У МОЗ також дали рекомендації, чи потрібно робити тест на наявність антитіл перед вакцинацією

Медики рекомендують вакцинуватись навіть, якщо у вас є антитіла до коронавірусу. / Фото: Колаж: Сьогодні

Наявність у людини антитіл до коронавірусу не є підставою для відмови від вакцинації. Робити такий тест перед щепленням не потрібно.

Про це заявили у пресцентрі МОЗ.

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Жодні дослідження не визначають, скільки саме людина повинна мати антитіл, щоб повторно не захворіти на COVID-19 і не бути госпіталізованою.

"Тест на наявність антитіл може лише показати їх наявність чи відсутність, але він аж ніяк не відповість на запитання, чи захворіє людина знову або як саме перенесе коронавірусну хворобу" , – стверджують у МОЗ.

Антитіла не допоможуть уникнути COVID-19

У той же час слід пам'ятати, що наявність антитіл до коронавірусу вказує, що людина раніше контактувала з вірусом, але не є ознакою хвороби.

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"Виявлення антитіл не гарантує наявності імунітету до всіх штамів вірусу SARS-CoV-2 і не є підставою для відмови від вакцинації. На сьогоднішній день невідомо, яким має бути рівень антитіл для захисту та як довго вони зберігаються" , – зазначили у МОЗ.

Перехворілі можуть отримати сертифікати

У додатку "Дія" з'явилися сертифікати про одужання від коронавірусу. Користувачам відображаються два документи – внутрішній та міжнародний. Такий сертифікат прирівнюється до аналогічного документу про вакцинацію.

Сертифікат зможуть отримати лише ті пацієнти, чий лікар вніс дані про хворобу до електронної системи охорони здоров'я (ЄЗОЗ). При цьому електронний документ буде доступний у програмі через 15 днів. Термін дії документа – 90 днів.

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