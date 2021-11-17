Коли коронавірус в Україні почне відступати? Прогноз від Кузіна

Ситуація з коронавірусом в Україні справді покращуватиметься. Але така стабілізація відбудеться у кожному регіоні окремо з 12-го дня після визначення червоного рівня епіднебезпеки.
Про це в інтерв'ю "Сьогодні" розповів головний санлікар України Ігор Кузін.
Стабілізація COVID-ситуації
За словами Кузіна, Україна перебуває на третьому рівні захворюваності в європейському регіоні.
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"Але другий тиждень поспіль у нас середня кількість госпіталізацій із COVID знаходиться практично на однаковому рівні. У середньому – це 5 тис. людина протягом доби госпіталізуються", – пояснив санлікар.
Також за його словами, у МОЗ фіксують, що зараз значно скоротився розрив між госпіталізаціями та виписками.
"Якщо раніше у нас кількість госпіталізованих значно перевищувала кількість виписаних і нам доводилося постійно додавати нові місця, то зараз ми бачимо, що розрив скоротився", – додав Кузін.
Наприклад, тиждень тому, розрив був 18%, то зараз 6%. Йдеться про те, що необхідність додавання нових місць поступово відпадає. Це певна ознака стабілізації захворюваності, хоч і на високих цифрах.
Причина стабілізації – введені обмеження
Кузін стверджує, що карантинні обмеження справді допомогли.
"Вже 17 регіонів (інтерв'ю відбулося 12 листопада, – ред.) перейшли на червоний рівень епіднебезпеки. Вони запустили певні обмеження, після чого пішла стабілізація. Але починається вона з 12-го дня після визначення червоного рівня", – пояснив санлікар.
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