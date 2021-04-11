Почему симптомы COVID-19 не проходят после выздоровления и как их лечат в Украине

Постковидный синдром признали новой болезнью. В Украине еще нет единого протокола лечения, но переболевшие могут взять больничный, пока синдром не пройдет

COVID-19 не проходит бесследно. После него может наступить постковидный синдром. Даже после выздоровления переболевшие чувствуют слабость, боль в мышцах, одышку и головную боль. Такое состояние может продолжаться месяц и даже полгода, а 70% переболевших нужна реабилитация.

"Постковидный синдром" признан диагнозом

COVID-19 может пройти, но симптомы — надолго остаться. Так было у Алины Кондратенко, которая переболела коронавирусом в ноябре. Еще полтора месяца у нее оставались симптомы.

"Были приступы ускоренного сердцебиения, повышенное давление, утомляемость, тревога и низкая температура. Все это продолжалось полтора месяца, хотя мне 35 лет и нет хронических болезней", – описывает свое состояние Кондратенко.

Но у постковидного синдрома нет одного перечня симптомов, что больше всего повредил вирус: сердечно-сосудистую или нервную систему. Это состояние отдельным диагнозом внесли в Международный классификатор болезней. Людям с постковидным синдромом сейчас даже дают больничный, говорит инфекционист Инна Андрусович.

Продолжаться синдром тоже может по-разному. 70% переболевших коронавирусом требуют реабилитации от трех месяцев полугода, заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

"Если это кардиологические проблемы, то симптомы кардиолог может вылечить за месяц. Но у меня есть несколько пациентов с неврологическими нарушениями, которые уже три месяца не могут вылечится", – отмечает Андрусович.

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Как в Украине лечат постковидный синдром

Пока конкретных протоколов лечения синдрома в Украине нет. В разных больницах лечат симптомы, которые остаются после COVID-19.

Над разработкой программы реабилитации после коронавируса работают в научно-практическом медицинском центре "Реабилитация" Минздрава. Сейчас там лечат амбулаторно и стационарно пациентов с постковидным синдромом. Этот центр находится в Ужгороде, и пока регион не был в красной зоне, туда приезжали лечиться и из других регионов, рассказывает Татьяна Александрович, кандидат медицинских наук, заведующий стационарным отделением научно-практического медицинского центра "Реабилитация" Минздрава Украины.

"Мы наблюдаем за пациентами после того, как они полностью прошли курс, через месяц и через три месяца. Мы видим позитивную динамику и хотим так само проводить исследование через год после прохождения реабилитации", – говорит Александрович.

В медцентр пациентов на амбулаторное лечение направляют семейные врачи. В курс реабилитации входит 16-18 процедур, в зависимости от сложности симптомов. Это галоаэрозольтерапия, фитоаэрозольтерапия, кислородная терапия, массажи, лечебная физкультура, гимнастика и другие. А весь курс лечения длится 18-21 день.

В центре надеются, что их методику лечения будут использовать для реабилитации и другие медучреждения Украины.

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Реабилитация после COVID-19 будет бесплатной

На реабилитацию будут отправлять большинство переболевших COVID-19. В Минздраве хотят добавить реабилитацию после COVID-19 отдельным пакет услуг в Программу медицинских гарантий.

"Я организовал рабочую группу по наработке пакета инициатив по постковидной реабилитации, в частности и в рамках помощи от Национальной службы здоровья. То есть НСЗУ будет оплачивать услуги по постковидной реабилитации", – заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.

Министр не назвал точные сроки, когда реабилитация будет доступна для всех украинцев. По его словам, рабочая группа на протяжении года должна представить итоги по своим наработкам по комплексному лечению легочных осложнений, повреждений центральной нервной системы и психологической реабилитации.

Минздрав снова расширил список регионов красной зоны. Некоторые области уже успели существенно ужесточить ограничения – закрыли кафе, торговые центры и даже ввели спецпропуска на транспорт. Какие регионы закрылись на жесткий карантин и что там запрещено – читайте в материале "Сегодня".