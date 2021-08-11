Почти 170 тысяч прививок за сутки. В Украине растут темпы вакцинации от коронавируса

В Украине за прошлые сутки, 10 августа, вакцинировали против COVID-19 167 673 человека. Это почти на 30 тысяч больше, чем сутками ранее.

Новые данные опубликовали в Минздраве.

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Одну дозу получили 103 783 человека, полностью иммунизированы – 63 890 человек. В течение суток работали 965 мобильных бригад, 2774 пункта прививки и 325 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании вакцинировали 4 324 553 украинца, из них одну дозу получили 4 324 551 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 521 848. Всего медики сделали 6 846 399 прививок.

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Вакцинация в Украине. Источник: Минздрав

Массовая вакцинация сработает?

В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводят эксперимент – массово вакцинируют население и проверяют, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.

Сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

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Всемирная организация здравоохранения призвала страны не вакцинировать своих граждан третьей дозой от коронавируса , чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс.

, чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс. В Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок.

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