В три раза больше прививок. В Украине после выходных подскочили темпы вакцинации

С начала прививочной кампании почти 2,5 млн украинцев получили две дозы вакцины от коронавируса. Появились новые данные Минздрава

В Украине за сутки делают более 100 тысяч прививок. Коллаж "Сегодня"

В Украине за прошлые сутки, 9 августа вакцинировали против COVID-19 140 008 человек. Это почти в три раза больше, чем сутками ранее.

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Новые данные опубликовали в Минздраве.

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В понедельник первую дозу получили 83 697 человек, полностью иммунизированы – 56 311 украинцев. В течение суток работали 879 мобильных бригад, 2646 пунктов прививки и 310 центров вакцинации.

Вакцинация в Украине 10 августа. Источник: Минздрав

С начала прививочной кампании вакцинировали 4 220 770 человек, из них получили одну дозу – 4 220 768 человек, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 457 958 человек.

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За все время медики сделали 6 678 726 прививок от коронавируса.

Как работает массовая вакцинация?

В Минздраве рассказали, что в Моршине Львовской области проводят эксперимент – массово вакцинируют население и проверяют, будут ли случаи коронавируса. В городе по крайней мере одной дозой привиты 72,4% жителей, полностью завершили вакцинацию двумя дозами – 66%.

Сейчас в Моршине нет зарегистрированных новых больных COVID-19. Последний случай заболевания был зафиксирован 20 июня.

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, чтобы жители бедных стран могли пройти хотя бы начальный курс. В Украине до конца лета сделают еще минимум 4,5 млн прививок.

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