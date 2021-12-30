Трагическое ДТП с маршруткой под Черниговом: в каком состоянии пострадавшие сейчас

Маршрутка, наполненная людьми, столкнулась с грузовиком вблизи Брусилова. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вблизи Чернигова 7 декабря случилось трагически ДТП с участием маршрутки, в ней погибли 13 человек. Выжить удалось только 7 человек, трое из которых до сих пор в больнице.

Об этом пишет Суспільне.

Реклама

В каком состоянии пострадали

Как рассказал гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухарь, 28 и 29 декабря прооперировали двоих травмированных. Их состояние – удовлетворительное, одного даже выписали из больницы.

Пока остаются госпитализированными твое травмированных в этом ДТП – тот, кого прооперировали 29 декабря и находящаяся в реанимации женщина. Врачи говорят, что ее состояние улучшается, но она все еще под аппаратами искусственного поддержания жизнедеятельности.

ДТП с маршруткой под Черниговом

Реклама

Остатки маршрутки, попавшей в ДТП. Фото: прокуратура Черниговской области

Недалеко от Брусилова 7 декабря произошло столкновение фуры и маршрутки, которая ехала из Борзны в Чернигов. В результате погибли 13 человек и еще 7 получили ранения – они были в тяжелом состоянии. Среди погибших детей нет, самой молодой девушке было 19 лет. Водитель фуры выжил, вскоре ему объявили подозрение.

Позже стало известно, что среди пострадавших подросток. Сначала он был в реанимации, а через неделю после ДТП оставался в больнице. Как и все остальные пострадавшие. Одна из них так и не пришла в себя.

Причины аварии: среди них называют погодные условия, вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. Также на трагедию могло повлиять техническое состояние маршрутки.

Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто – ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом

Впоследствии водителя фуры арестовали. Его подозревают в том, что он не справился с управлением и вызвал ДТП.

Раньше мы писали: