Трагическое ДТП с маршруткой под Черниговом: в каком состоянии пострадавшие сейчас

Маршрутка, наполненная людьми, столкнулась с грузовиком вблизи Брусилова. / Фото: Коллаж: Сегодня
Вблизи Чернигова 7 декабря случилось трагически ДТП с участием маршрутки, в ней погибли 13 человек. Выжить удалось только 7 человек, трое из которых до сих пор в больнице.
Об этом пишет Суспільне.
В каком состоянии пострадали
Как рассказал гендиректор Черниговской городской больницы №2 Владислав Кухарь, 28 и 29 декабря прооперировали двоих травмированных. Их состояние – удовлетворительное, одного даже выписали из больницы.
Пока остаются госпитализированными твое травмированных в этом ДТП – тот, кого прооперировали 29 декабря и находящаяся в реанимации женщина. Врачи говорят, что ее состояние улучшается, но она все еще под аппаратами искусственного поддержания жизнедеятельности.
ДТП с маршруткой под Черниговом
Остатки маршрутки, попавшей в ДТП. Фото: прокуратура Черниговской области
- Недалеко от Брусилова 7 декабря произошло столкновение фуры и маршрутки, которая ехала из Борзны в Чернигов. В результате погибли 13 человек и еще 7 получили ранения – они были в тяжелом состоянии. Среди погибших детей нет, самой молодой девушке было 19 лет. Водитель фуры выжил, вскоре ему объявили подозрение.
- Позже стало известно, что среди пострадавших подросток. Сначала он был в реанимации, а через неделю после ДТП оставался в больнице. Как и все остальные пострадавшие. Одна из них так и не пришла в себя.
- Причины аварии: среди них называют погодные условия, вопросы к состоянию дорожного покрытия и служб, которые должны обслуживать дорогу. Также на трагедию могло повлиять техническое состояние маршрутки.
- Свидетель смертельного ДТП под Черниговом рассказал, что перед фурой начали останавливаться авто – ее занесло, после чего произошло столкновение с автобусом
- Впоследствии водителя фуры арестовали. Его подозревают в том, что он не справился с управлением и вызвал ДТП.
Раньше мы писали:
- В селе Ржавчик на переезде Харьковской области поезд протаранил микроавтобус. В результате погиб 39-летний мужчина.
- В Червонограде Львовской области 29 декабря произошло ДТП с пострадавшими. 17-летний подросток на автомобиле "БМВ" въехал в маршрутку.