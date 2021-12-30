Майже місяць в комі. В якому стані постраждалі в трагічній ДТП з маршруткою під Черніговом

Маршрутка, наповнена людьми, зіткнулася із вантажівкою поблизу Брусилова. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Чернігова 7 грудня сталася трагічна ДТП за участі маршрутки, в ній загинули 13 людей. Вижити вдалося лише 7 людям, троє з яких досі в лікарні.

Про це пише Суспільне.

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В якому стані постраждалі

Як розповів гендиректор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар, 28 та 29 грудня прооперували двох травмованих. Їхній стан – задовільний, одного навіть виписали з лікарні.

Наразі залишаються госпіталізованими твоє травмованих у цій ДТП – той, кого прооперували 29 грудня та жінка, що перебуває в реанімації. Лікарі кажуть, що її стан покращується, але вона все ще під апаратами штучного підтримання життєдіяльності.

ДТП з маршруткою під Черніговом

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Залишки маршрутки, що потрапила в ДТП. Фото: прокуратура Чернігівської області

Неподалік Брусилова 7 грудня відбулося зіткнення фури та маршрутки, яка їхала з Борзни до Чернігова. В результаті загинули 13 людей та ще 7 отримали поранення – вони у тяжкому стані. З-поміж загиблих дітей немає, наймолодшій дівчині було 19 років. Водiй фури вижив, невдовзі йому оголосили підозру.

Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток. Спочатку він був у реанімації, а через тиждень після ДТП залишався у лікарні. Як і решта постраждалих. Одна із них так і не прийшла до тями.

Причини аварії: сереж них називають погодні умови, питання до стану дорожнього покриття та служб, які мають обслуговувати дорогу. Також на трагедію міг вплинути технічний стан маршрутки.

Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом

Згодом водія фури арештували. Його підозрюють в тому, що він не впорався з керуванням та спричинив ДТП.

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