Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Новини України

Майже місяць в комі. В якому стані постраждалі в трагічній ДТП з маршруткою під Черніговом

Інна Собора
30 грудня, 13:29
В лікарнях досі лишаються три людини, двох постраждалих днями прооперували

Маршрутка, наповнена людьми, зіткнулася із вантажівкою поблизу Брусилова. / Фото: Колаж: Сьогодні

Поблизу Чернігова 7 грудня сталася трагічна ДТП за участі маршрутки, в ній загинули 13 людей. Вижити вдалося лише 7 людям, троє з яких досі в лікарні.

Про це пише Суспільне.

Реклама

В якому стані постраждалі

Як розповів гендиректор Чернігівської міської лікарні № 2 Владислав Кухар, 28 та 29 грудня прооперували двох травмованих. Їхній стан – задовільний, одного навіть виписали з лікарні.

Наразі залишаються госпіталізованими твоє травмованих у цій ДТП – той, кого прооперували 29 грудня та жінка, що перебуває в реанімації. Лікарі кажуть, що її стан покращується, але вона все ще під апаратами штучного підтримання життєдіяльності.

ДТП з маршруткою під Черніговом

Реклама

Залишки маршрутки, що потрапила в ДТП. Фото: прокуратура Чернігівської області

  • Неподалік Брусилова 7 грудня відбулося зіткнення фури та маршрутки, яка їхала з Борзни до Чернігова. В результаті загинули 13 людей та ще 7 отримали поранення – вони у тяжкому стані. З-поміж загиблих дітей немає, наймолодшій дівчині було 19 років. Водiй фури вижив, невдовзі йому оголосили підозру.
  • Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток. Спочатку він був у реанімації, а через тиждень після ДТП залишався у лікарні. Як і решта постраждалих. Одна із них так і не прийшла до тями.
  • Причини аварії: сереж них називають погодні умови, питання до стану дорожнього покриття та служб, які мають обслуговувати дорогу. Також на трагедію міг вплинути технічний стан маршрутки.
  • Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом
  • Згодом водія фури арештували. Його підозрюють в тому, що він не впорався з керуванням та спричинив ДТП.

Раніше ми писали:

  • У селі Ржавчик Харківської області на переїзді поїзд протаранив мікроавтобус. Внаслідок цього загинув 39-річний чоловік.
  • У Червонограді Львівської області 29 грудня сталася ДТП з постраждалими. 17-річний підліток на автомобілі "БМВ" в'їхав у маршрутку.