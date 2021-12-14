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Досі в комі. В якому стані постраждалі в трагічній ДТП під Черніговом

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 12:48
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Жодний із постраждалих ще не потрапив додому, всі вони перебувають в лікарнях Чернігова
З моменту жахливої ДТП минуло вже сім днів.
З моменту жахливої ДТП минуло вже сім днів. / Фото: Колаж: Сьогодні

Минув рівно тиждень з моменту трагічної ДТП під Черніговом, у якій загинули 13 людей. Лікарі розповіли, в якому стані 7 постраждалих, яким пощастило вижити.

Про це пише місцевий сайт "Чеline".

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Що з постраждалими

  • 16-річний хлопець зараз залишається Чернігівської обласної дитячої лікарні у середньо-тяжкому стані. Його стан стабільний і життю нічого не загрожує. Однак лікарі не кажуть, скільки ще може знадобитися часу на реабілітацію.
  • Чоловік, якого після аварії госпіталізували до обласної лікарні перебуває у стані середньої важкості. Його стан стабільний. Він проходить лікування в нейрохірургічному відділенні.
  • Одна пацієнтка з моменту аварії не приходила до тями, вона перебуває у реанімації. Її стан тяжкий.
  • Ще 4 пацієнтів у стані середньої тяжкості. Вони проходять лікування у хірургічному та травматологічному відділеннях.

ДТП з маршруткою під Черніговом

7 грудня зіткнулися фура та маршрутка, яка їхала з Борзни до Чернігова через Сосницю, збираючи людей по селах. В результаті загинули 13 людей та ще 7 отримали поранення – вони у тяжкому стані. З-поміж загиблих дітей немає, наймолодшій дівчині було 19 років. Водiй фури вижив. Згодом стало відомо, що серед постраждалих підліток – він у реанімації.

У прокуратурі заявили, що один із ймовірних факторів, які могли призвести до аварії, – погодні умови. Але вже є питання до стану дорожнього покриття та служб, які мають обслуговувати дорогу. Також до технічного стану автобуса.

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Свідок смертельної ДТП під Черніговом розповів, що перед фурою почали зупинятися авто та її занесло, після чого сталося зіткнення з автобусом

Згодом водія фури арештували. Його підозрюють в тому, що він не впорався з керуванням та спричинив ДТП.

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