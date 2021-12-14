Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🐃 Хамство Гогілашвілі 🔥 Перемога Ломаченка! 💡 Заборона пакетів 🎄 Готуємося до Нового року
СЬОГОДНІ Новини України

Залишились лише обломки. На Прикарпатті поїзд влетів в авто, є загиблі

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
14 грудня, 09:59
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Люди в легковому автомобілі померли миттєво, їхні тіла вирізали рятувальники за допомогою спецзасобів
На момент зіткнення в салоні було двоє людей.
На момент зіткнення в салоні було двоє людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківській області сталося смертельне зіткнення пасажирського поїзду з легковим автомобілем, який переїжджав колії через залізничний переїзд.

Про це повідомили у пресслужбах ДСНС та поліції.

Реклама

Подробиці ДТП

Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Угринів і Клузів 13 грудня о 23:30. Потяг, сполученням "Київ – Івано-Франківськ", зіткнувся із автомобілем марки "ВАЗ 2109".

Зіткнення сталося через те, що 29-річний водій ВАЗ, мешканець Івано-Франківська, виїхав на заборонений сигнал світлофора. Внаслідок цього водій допустив зіткнення із пасажирським поїздом, під керуванням 40-річного машиніста.

Постраждалі

У результаті зіткнення водій автомобіля ВАЗ та його 36-річна пасажирка, мешканка Угринева, загинули на місці події.

Реклама

За допомогою комбінованого гідроінструменту рятувальники вивільнили їхні тіла з автомобіля.

Реклама

Рятувальникам довелося вирізати тіла загиблих зі зруйнованої машини. Фото: ГУНП в Івано-Франківській області

Кого покарають

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Триває досудове розслідування.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Фото дня

Дивіться! Серфінгісти катаються на морських хвилях в Одесі

Детальніше
Реальна містика 🎃
Опитування
Короновірус за тиждень

59 838

захворіло за тиждень в Україні

-17%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.88

Російський рубль (₽)

0.3661

Євро (€)

30.33

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти