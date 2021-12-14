Залишились лише обломки. На Прикарпатті поїзд влетів в авто, є загиблі

Люди в легковому автомобілі померли миттєво, їхні тіла вирізали рятувальники за допомогою спецзасобів

На момент зіткнення в салоні було двоє людей. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Івано-Франківській області сталося смертельне зіткнення пасажирського поїзду з легковим автомобілем, який переїжджав колії через залізничний переїзд.

Про це повідомили у пресслужбах ДСНС та поліції.

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Подробиці ДТП

Аварія сталася на залізничному переїзді між селами Угринів і Клузів 13 грудня о 23:30. Потяг, сполученням "Київ – Івано-Франківськ", зіткнувся із автомобілем марки "ВАЗ 2109".

Зіткнення сталося через те, що 29-річний водій ВАЗ, мешканець Івано-Франківська, виїхав на заборонений сигнал світлофора. Внаслідок цього водій допустив зіткнення із пасажирським поїздом, під керуванням 40-річного машиніста.

Постраждалі

У результаті зіткнення водій автомобіля ВАЗ та його 36-річна пасажирка, мешканка Угринева, загинули на місці події.

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За допомогою комбінованого гідроінструменту рятувальники вивільнили їхні тіла з автомобіля.

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Рятувальникам довелося вирізати тіла загиблих зі зруйнованої машини. Фото: ГУНП в Івано-Франківській області

Кого покарають

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Триває досудове розслідування.

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