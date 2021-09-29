Умирают невакцинированные. МОЗ обнародовало статистику смертности среди больных COVID пенсионеров

Игорь Кузин: сегодня лишь 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19. Коллаж: "Сегодня"

Согласно данным Единой системы здравоохранения, 98,3% пациентов старше 60 лет, умерших от коронавируса, не были вакцинированы. Также полный курс прививок от COVID-19 не получили 97% госпитализированных из этой возрастной группы.

Об этом сообщает Минздрав.

"На сегодня лишь 20% украинцев 60+ вакцинированы от COVID-19 по крайней мере первой дозой, а полностью вакцинированных – 16,6%. Доступ к вакцине уже есть в наиболее отдаленных уголках Украины, а мобильная бригада может приехать к тем, кто не может самостоятельно передвигаться. Самое важное – желание украинцев защититься от опасного вируса", – отметил Игорь Кузин, заместитель министра – главный государственный санитарный врач Украины.

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Люди пожилого возраста являются приоритетной категорией для вакцинации, ведь они имеют более высокий риск тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти.

98% всех, кто госпитализирован из-за COVID-19 – не вакцинированы

Ранее мы сообщали, что в Украине за последние три месяца 98,1% пациентов, госпитализированных с COVID-19, – это те, что не сделали прививки.

"По данным электронной системы здравоохранения, в течение последних трех месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19 в Украине, – невакцинированные. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти – сделайте прививку уже сегодня", – сказал Игорь Кузин, главный государственный санитарный врач страны.

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По его словам, сейчас наблюдается стремительное ухудшение эпидситуации, суточное количество новых случаев COVID-19 увеличилось в два раза в течение недели – с 3,3 тыс. в понедельник, 13 сентября, до более чем 6 тыс. в пятницу, 17 сентября.

Преимущества для вакцинированных граждан

Учебные заведения во время желтого уровня будут работать только при 80% вакцинированого персонала.

Ограничения желтого уровня не будут применяться, если все участники (посетители) и не менее 80% организаторов массовых мероприятий, сотрудников кинотеатров, театров, музеев или других культурных учреждений, спортзалов и бассейнов будут иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат.

Владельцы заведений сами будут решать, обслуживать ли невакцинированных людей.

Если будет установлен красный уровень эпидемической опасности, то учебные заведения будут работать только в том случае, если 100% работников будут иметь "зеленый" COVID-сертификат.

При наличии у человека, который пересекает границу Украины, "желтого" или "зеленого" сертификата о вакцинации или выздоровления от COVID-19, она может не проходить самоизоляцию. Также это правило касается и лиц, прибывающих с временно оккупированных территорий.