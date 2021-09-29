Невакціновані пенсіонери помирають: наочна статистика МОЗ

Ігор Кузин: сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19. Колаж: "Сьогодні"

Згідно з даними Єдиної системи охорони здоров'я, 98,3% пацієнтів старше 60 років, які померли від коронавірусу, не були вакциновані. Також повний курс щеплень від COVID-19 не отримали 97% госпіталізованих з цієї вікової групи.

Про це повідомляє МОЗ.

"На сьогодні лише 20% українців 60+ вакциновані від COVID-19 принаймні першою дозою, а повністю вакцинованих — 16,6%. Доступ до вакцини вже є в найвіддаленыших куточках України, а мобільна бригада може приїхати до тих, хто не може самостійно пересуватись. Найважливіше — бажання українців захиститись від небезпечного вірусу", — зазначив Ігор Кузін, заступник міністра — головний державний санітарний лікар України.

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Люди похилого віку є пріоритетною категорією для вакцинації, адже вони мають вищий ризик важкого перебігу COVID-19, госпіталізації та смерті.

98% всіх, хто госпіталізований через COVID-19, невакциновані

Раніше ми повідомляли, що в Україні за останні три місяці 98,1% пацієнтів, госпіталізованих з COVID-19, – це ті, що не зробили щеплення.

"За даними електронної системи охорони здоров’я, впродовж останніх 3 місяців майже всі, хто потрапляє до лікарні через важкий перебіг або ускладнення від COVID-19 в Україні, — невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні", – сказав Ігор Кузін, головний державний санітарний лікар країни.

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За його словами, нині спостерігається стрімке погіршення епідситуації, кількість нових добових випадків COVID-19 збільшилася вдвічі протягом тижня: з 3,3 тис. у понеділок, 13 вересня, до понад 6 тис. у п'ятницю, 17 вересня.

Переваги для вакцинованих громадян

Навчальні заклади під час "жовтого" рівня працюватимуть тільки при 80% вакцинації персоналу.

Обмеження "жовтого рівня" не застосовуватимуться, якщо всі учасники (відвідувачі) і не менше ніж 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів і басейнів матимуть "жовтий" або "зелений" COVID-сертифікат.

Власники закладів самі вирішуватимуть, чи обслуговувати невакцинованих людей.

Якщо буде встановлено "червоний рівень" епідемічної небезпеки, то навчальні заклади працюватимуть, тільки якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат.

За наявності в людини, яка перетинає кордон України, "жовтого" або "зеленого" сертифіката про вакцинацію або одужання від COVID-19, вона може не проходити самоізоляцію. Також це правило стосується осіб, що прибувають з тимчасово окупованих територій.