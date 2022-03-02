Под Киевом оккупанты убили молодого врача, пытавшегося спасти жизнь ребенку

Оккупанты обстреляли автомобиль с женщиной и ребенком/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российские оккупанты убилипод Киевом молодого врача Марину Калабину, которая пыталась спасти раненого ими же ребенка.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

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Марина Калабина была врачом-анастезиологом в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии. Коллеги называют ее "врачом от Бога".

"Ее машину расстреляли, когда она везла раненого племянника в больницу из села Кухари в Киевской области. Это нелюди, террористы, и это точно не должно остаться безнаказанным!", — написал Ляшко.

Министр отметил, что только утром во вторник он обращался к российским медикам с призывом осудить действия тирана Путина, выйти на площади с требованием остановить войну и встать на защиту коллег, украинских медиков. А вечером того же дня – очередная смерть украинского врача.

"Идите вы оккупанты нах*й вместе со своим кораблем! Мы вам этого не простим!", — резюмировал Ляшко.

В медицинском центре, где работала Марина Калабина, говорят, что она всегда будет для врачей "примером безграничной преданности своей профессии, милосердию и мудрости".

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"Мы всегда будем помнить ее неуемную жизненную энергию, жизнерадостность, высокие духовные и этические качества. Ее светлая память навсегда сохранится в наших сердцах", — говорят коллеги Марины.

Что произошло за прошедшие сутки?

В Харькове и Киеве ночью слышали звуки взрывов, в ряде городов звучали сирены, но информации об обстрелах не было. Около 5 утра ситуация изменилась – стало известно, что ракета РФ попала в жилой дом в Чернигове. Тем временем президент Украины продолжает общаться с мировыми лидерами о нападении РФ.

С начала суток в Украине российские военные провели перегруппировку войск и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры.

и нанесли ракетно-бомбовые удары с воздуха. Также оккупанты пытались высадить тактические десанты и напасть на объекты гражданской и военной инфраструктуры. В Черниговской области продолжаются оборонительные бои, чтобы не пустить противника в столицу с северо-восточного направления. В пригороде Чернигова были отдельные ДРГ противника, которые при поддержке бронированной техники пытались прорваться в город, но их уничтожили украинские защитники.

Россияне нанесли ракетный удар по воинской части в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области.

в Лощиновке, что под Измаилом Одесской области. Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил, что враг наступает со всех сторон. В городе возникли проблемы с электроснабжением.

В Киеве прогремела серия мощных взрывов.

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