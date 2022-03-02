Під Києвом окупанти вбили молоду лікарку, яка намагалася врятувати життя дитині

Окупанти обстріляли автомобіль з жінкою та дитиною/Фото: колаж: "Сьогодні"

Російські окупантивбили під Києвом молоду лікарку Марину Калабіну, яка намагалася врятувати поранену ними ж дитину.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко у Facebook.

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Марина Калабіна була лікаркою-анастезіологинею у Науково-практичному медичному центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. Колеги називають її "лікаркою від Бога".

"Її машину розстріляли, коли вона везла пораненого племінника до лікарні з села Кухарі на Київщині. Це нелюди, терористи, і це точно не має залишитись непокараним!", — написав Ляшко.

Міністр зауважив, що лише зранку у вівторок він звертався до російських медиків із закликом засудити дії тирана Путіна, вийти на площі з вимогою зупинити війну і стати на захист колег, українських медиків. А увечері того ж дня — чергова смерть українського лікаря.

"Ідіть ви окупанти нах*й разом зі своїм кораблем! Ми вам цього не пробачимо!", — резюмував Ляшко.

У медичному центрі, де працювала Марина Калабіна, кажуть, що вона завжди буде для лікарів "прикладом безмежної відданості своїй професії, милосердя та мудрості".

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"Ми завжди будемо пам’ятати її невгамовну життєву енергію, життєрадісність, високі духовні та етичні якості. Її світла пам'ять назавжди збережеться в наших серцях", — кажуть колеги Марини.

Що відбувалося минулої доби?

У Харкові та Києві вночі чули звуки вибухів, у кількох містах лунали сирени, але інформації про обстріл не було. Близько 5-ї ранку ситуація змінилася – стало відомо, що ракета РФ влучила в житловий будинок у Чернігові. Тим часом президент України продовжує спілкуватися зі світовими лідерами про напад РФ.

З початку доби в Україні російські військові провели перегрупування і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури.

і завдали ракетно-бомбових ударів з повітря. Також окупанти намагалися висадити тактичні десанти й напасти на об'єкти цивільної та військової інфраструктури. На Чернігівщині тривають оборонні бої, щоб не пустити супротивника до столиці з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова були окремі ДРГ супротивника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але їх знищили українські захисники.

Росіяни завдали ракетного удару по військовій частині у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області.

у Лощинівці, що під Ізмаїлом Одеської області. Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив, що ворог наступає з усіх боків. У місті виникли проблеми з електропостачанням.

У Києві прогриміла серія потужних вибухів.

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