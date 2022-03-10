Под Киевом ВСУ разгромили полк оккупантов и уничтожили его командира

Полк оккупантов разгромили на пути в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня
Украинские разведчики перехватили разговор российских офицеров в районе Броваров, готовящихся к наступлению на Киев. Они рассказали, что ВСУ уничтожили еще одного российского командира полка.
Об этом написал в своем Telegram-канале украинский журналист Андрей Цаплиенко.
В опубликованной аудиозаписи военный с позывным "Нитра" доложил "Удару", что ВСУ практически разбили шестой полк, у оккупантов много потерь. Среди погибших и командир полка. По его словам, голова колонны попала в засаду.
"Отвел шестой полк на Богдановку, сейчас здесь перехожу к обороне. Частью сил 239-го заняли северную окраину Димера. Прошу огонь нанести на населенный пункт Скибин", - сказал "Нитра".
Война в Украине 9 марта
- Украинские защитники уже четырнадцатый день отражают атаки российских оккупантов. Пока войскам РФ прогнозируют позорный конец "операции в Украине", как ее называют оккупанты, всей стране-агрессору грозит дефолт.
- Тем не менее военные продолжают обстреливать и убивать мирных украинцев. Под очередной авиаудар снова попала Ахтырка Сумской области – некоторые здания буквально снесли бомбами с лица земли.
- Силы ВСУ уничтожили вражескую базу в районе поселка Дергачи, из которой обстреливали городские районы Харькова. По словам главы ОВА Олега Синегубова, оккупанты отступили в Россию через границу.
- Из-за российских оккупантов Чернобыльская атомная электростанция осталась полностью без электроснабжения.
- Российские военные, которые попадают в плен, начали признаваться в намерениях захватить города в Украине. Один из них рассказал, что ехал не на учения, а на войну в Украину.
- Тем временем ЧАЭС обесточена: через 48 часов может вырваться радиация – об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.