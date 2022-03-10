Під Києвом ЗСУ розгромили полк окупантів та знищили його командира

Полк окупантів розгромили на шляху до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські розвідники перехопили розмову російських офіцерів у районі Броварів, які готуються до наступу на Київ. Вони розповіли, що ЗСУ знищили ще одного російського командира полку.

Про це написав у своєму Telegram-каналі український журналіст Андрій Цаплієнко.

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В опублікованому аудіозаписі військовий з позивним "Нітра" доповів "Удару", що ЗСУ фактично знищили шостий полк, в окупантів багато втрат. Серед загиблих і командир полку. За його словами, голова колони потрапила у засідку.

"Відвів шостий полк на Богданівку, зараз тут переходжу до оборони. Частиною сил 239-го зайняли північну околицю Димера. Прошу вогню на населений пункт Скибин", – сказав "Нітра".

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