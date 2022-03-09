Под Сумами тероборона разбила около 20 единиц техники оккупантов – видео

Уничтоженная техника оккупантов / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сумской области воины теробороны разбили около 20 единиц техники оккупантов. Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в Facebook.

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"Воины территориальной обороны ВС Украины разбили около двух десятков единиц техники российских оккупантов. Они пытались зайти в один из населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Очередные трофеи пополнили арсенал Вооруженных Сил – 3 бронетранспортера, несколько САУ "Гвоздика", пара грузовиков и миномет.

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В Тростянец зашли сотни единиц техники оккупантов

Сотни единиц русской военной техники прибыли в город Тростянец Сумской области.

Танки стоят посреди города, хаотично стреляют по жилому сектору. Попали на территорию бывшего завода. На месте погибли трое, включая подростка 14 лет.

Обстрелы слышат и жители соседнего села Боромля. Число жертв уточняется. Кроме этого, военные РФ хаотично стреляют в частные дома и не обращают внимания на людей.

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