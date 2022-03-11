Подразделения Закарпатской бригады получили новую партию Javelin (фото)

Военные сразу же использовали ракетные комплексы / Коллаж "Сегодня"

Подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили новую партию американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Реклама

Военные сразу же использовали противотанковые ракетные комплексы во время столкновения с российскими военными в зоне боевых действий.

"На фото – результат попадания Джавелинов по боевой технике росармии", - говорится в сообщении.

Результат попадания Javelin. Фото: Министерство обороны Украины.

Реклама

Нова партия Javelin. Фото: Министерство обороны Украины.

США отправили в Украину гуманитарный безопастностный груз с Javelin

Из Соединенных Штатов Америки в Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Груз является частью помощи в общем размере 200 млн долларов, согласованной президентом США Джо Байденом в связи с растущей угрозой России.

Реклама

"Выражаем благодарность США за непреклонную поддержку Украины и укрепление обороноспособности украинской армии", — говорится в сообщении.

Раньше мы писали: