Подразделения Закарпатской бригады получили новую партию Javelin (фото)

Военные сразу же использовали ракетные комплексы / Коллаж "Сегодня"
Подразделения 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады получили новую партию американских переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Военные сразу же использовали противотанковые ракетные комплексы во время столкновения с российскими военными в зоне боевых действий.
"На фото – результат попадания Джавелинов по боевой технике росармии", - говорится в сообщении.
США отправили в Украину гуманитарный безопастностный груз с Javelin
Из Соединенных Штатов Америки в Украину отправился самолет, который доставит гуманитарный груз, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin.
Груз является частью помощи в общем размере 200 млн долларов, согласованной президентом США Джо Байденом в связи с растущей угрозой России.
"Выражаем благодарность США за непреклонную поддержку Украины и укрепление обороноспособности украинской армии", — говорится в сообщении.
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