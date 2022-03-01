Готовтесь, вам п***дец: в Украину прибыла большая партия "Джавелинов"

Украинской армии передали еще партию вооружения

Украине передали оружие, которого боится Россия / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украину прибыла новая партия противотанковых ракетных комплексов Javelin. Об этом в Telegram-канале сообщил народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и опубликовал фото.

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"В Украину прибыли новые комплексы NLAW и Javelin! Готовьтесь, падли, вам п***ц!" – написал он в своем сообщении.

Кто помогает Украине оружием