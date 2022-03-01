Готуйтесь, вам п***дець: в Україну прибула велика партія "Джавелінів"

Украине передали оружие, которого боится Россия / Фото: Колаж: Сьогодні
В Україну прибула нова партія протитанкових ракетних комплексів Javelin. Про це у Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та опублікував фото.
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"В Україну прибули нові комплекси NLAW та Javelin! Готуйтеся, падли, вам п***ць!" – написав він у своєму повідомленні.
Хто допомагає Україні зброєю
- 13 лютого Литва відправила Україні партію зенітно-ракетних комплексів Stinger.
- 11 лютого стало відомо, що зі Сполучених Штатів Америки до України вирушив літак, який доставить гуманітарний вантаж, зокрема, протитанкові ракетні комплекси Javelin.
- 9 лютого до аеропорту "Бориспіль" прибув літак і військовою допомогою з Великої Британії. Літак привіз військовий вантаж та обладнання для сил територіальної оборони Збройних Сил України. Також там є бронежилети, каски та інший вантаж.
- До того ж, цього ж дня до Києва прилетів 9-й літак з військовою допомогою зі США. В аеропорт "Бориспіль" прибуло понад 80 тонн озброєння.
- 2 лютого уряд Польщі схвалило надання військової підтримки Україні. Україні нададуть найсучасніше польське обладнання – переносні зенітно-ракетні комплекси Piorun та боєприпаси. До того ж, у разі погіршення ситуації Польща готова приймати поранених та евакуювати мирне населення.
- До того ж, в Україні 3 лютого приземлився вже сьомий літак з військовою допомогою від США. Загалом нашій країні вже передано 500 тонн боєприпасів.
- Також Україна отримає гелікоптери, які раніше використовувалися афганськими чиновниками для втечі до сусідніх країн. ВСУ очікують отримати від США шість нових вертольотів – п'ять Мі-17В5 та один Мі-8МТВ.
- До того ж, за результатами переговорів Україна уклала новий союз з Великою Британією та Польщею. Польський аналітик Лукаш Адамський вважає, що цей Союз допоможе у боротьбі проти російської агресії.