Поездка Зеленского в США, суд над членами "Нацкорпуса" и новые жертвы в Кабуле – главные новости СЕГОДНЯ

Главные новости дня. Фото: коллаж "Сегодня"

В понедельник, 30 августа, президент Украины Владимир Зеленский отправился в Вашингтон на встречу с американским лидером Джо Байденом, которую перенесли на 1 сентября, в Киеве членам "Нацкорпуса", подозреваемым в хулиганстве, избирали меру пресечения, а в столице Афганистана Кабуле увеличилось количество жертв от ракетного удара вооруженных сил США.

"Сегодня" собрали главные новости дня.

Зеленский отправился в Вашингтон на встречу с Байденом

Президент Украины вылетел в США. Встреча Владимира Зеленского с Джозефом Байденом перенесена на 1 сентября, однако украинский лидер решил перед переговорами провести ряд важных встреч.

Зеленский вылетает в США на встречу с Байденом. Фото: коллаж "Сегодня"

В Киеве судили членов "Нацкорпуса" Кухарчука и Давбыша

Двоих жителей Черкасской области задержали по подозрению в хулиганских действиях на акции под Офисом президента 14 августа. Ими оказались члены "Нацкорпуса", ветераны АТО Дмитрий Кухарчук и Олег Довбыш. Во время избирания подозреваемым судом меры пресечения, не обошлось без инцидентов.

Слева на фото Олег Довбыш, а справа Дмитрий Кухарчук. Фото: коллаж "Сегодня"

Ракетный удар по Кабулу. Количество жертв возросло

В Кабуле до 12 возросло количество жертв ракетного удара, который Вооруженные силы США нанесли в воскресенье, 29 августа. Инцидент произошел в кабульском районе Хаджи-Бугра, который примыкает к взлетно-посадочной полосе аэропорта. Там были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом. По данным афганских СМИ, большинство жертв было членами одной семьи. Семеро погибших – дети в возрасте от двух до десяти лет.

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В регионе были уничтожены два транспортных средства и частично разрушен жилой дом / Фото: коллаж "Сегодня"

Украина в ТОП-5 медального зачета Паралимпийских игр в Токио

После шести дней Паралимпиады-2020 Украина удерживает место в ТОП-5 медального зачета Паралимпийских игр в Токио. Сегодня украинские паралимпийцы завоевали на Играх в Токио 11 медалей, из которых 2 золотые, 5 серебряных и 4 бронзовые. Всего на счету Украины после шести дней соревнований 54 награды. В общем медальном зачете продолжает лидировать Китай, который завоевал 119 медалей.

В ВОЗ посчитали, сколько людей могут умереть от коронавируса до конца года

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) прогнозируют еще 236 тысяч смертей от коронавируса до конца года из-за стагнации показателей вакцинации и низкого уровня вакцинации в более бедных странах. Как заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, к 1 декабря в Европе погибнет 236 000 человек.

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