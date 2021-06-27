Погода на июль: жара как в тропиках и разгул стихии

Июнь, в этом году он – месяц контрастов – на исходе, ждем "макушку лета": июль. День постепенно укорачивается, но пока это малозаметно, так как за окном по-прежнему светло более чем две трети суток. Но в конце июня отдых испортят дожди.

Сайт "Сегодня" выяснил, какой ожидается погода во втором летнем месяце. Синоптики говорят: увидим погоду на любой вкус. Ранее мы давали прогноз погоды на все лето.

Мы традиционно сравнили три прогноза: народного синоптика Леонида Горбаня (с инфографикой), Укргидрометцентра и обобщенный прогноз погодных сайтов.

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/ Фото: Сегодня

Народный синоптик: Почти как в тропиках в сезон дождей

По расчетам Леонида Горбаня, погода в июле будет как в тропиках: жара, ливни с грозами, бури. Первый буревей накроет Украину с 1 по 4 июля, при этом будет жарко и душно, температура днем до +28 и выше. После дождей на 4-5 дней придет жара, испарения создадут в воздухе "тропический эффект", влага – как в парилке.

С 8-го по 12-е число стихия нанесет новый удар: буря, грозы, град, но будет намного холоднее – днем не выше +22 тепла. Затем снова "тропики": солнце, жара, высокая влажность воздуха. В середине июля погода будет похожей на ту, что была в середине июня, но с поправкой: она окажется намного более жаркой, чем месяц назад. Днем – до +35 градусов в тени, в южных и восточных регионах даже до +40.

Далее нас ждет третий удар стихии. Начнется он с сильнейших ливней, за два дня, 21-22 июля, выпадет 15-20 мм осадков, но без ураганов и градобоя. Буря возможна спустя три дня, с 25 по 27 июля. Дождя будет меньше, а температура – выше, днем 29-31 градус тепла. Закончится месяц теплой комфортной погодой, но опять с ливнями.

Укргидрометцентр: Ждем разгула стихии

Синоптики Укргидрометцентра прогнозируют, что нынешний июль ожидается близким к норме. Как рассказал нам замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко, июль – обычно самый теплый месяц года. Средняя месячная температура воздуха предполагается 20-25 градусов тепла, в Карпатах 16-18 градусов тепла. Что на 1-3 градуса выше, чем в июне, и близко к климатической норме.

"Это новая норма, по итогам наблюдений за 30-летний период с 1991 по 2020 год, она на 2 градуса выше, чем предыдущая норма, с 1961 по 1990 год, – уточнил Анатолий Прокопенко. – Осадки в основном выпадут в виде ливней и грозовых дождей, возможно, с градом. Это летний характер погоды. Высокая температура и затем смена ее на более холодную будут образовывать смерчи, особенно в степных районах, их будет больше, чем в июне. Такая картина наблюдалась в конце июня в Восточной Европе".

По словам Анатолия Прокопенко, из-за разгула стихии вероятно обесточивание населенных пунктов, возможно подтопление и даже размывание дорог.

По данным многолетних наблюдений, абсолютный минимум температуры воздуха в июле составляет 1 градус мороза и наблюдался на высокогорье Карпат. Абсолютный максимум температуры воздуха – 41 градус, наблюдался в Днепропетровской области и в Крыму, в горных районах +33 градуса.

Месячное количество осадков ожидается 34-91 мм (в Карпатах и местами в Прикарпатье до 155 мм), также в пределах нормы. Больше дождей пройдет в западных, северных и Винницкой областях – 62 мм и более, меньше в южных областях, особенно в Херсонской области и в Крыму, здесь может быть ниже 30 мм.

Погодные сайты: Жара-дожди-жара-дожди

Обобщенный прогноз погодных сайтов показывает, что они "видят" июль в большинстве регионов теплым и даже жарким, но дождливым.

Жители западных областей не будут страдать от сильной жары, но и ясных дней окажется немного. Дожди и ливни с грозами ожидаются здесь практически через день, а то и два-три дня подряд. Но температура воздуха комфортная: почти весь месяц, кроме первых дней июля, будет днем 23-25 градусов тепла, ночью – 15-18 градусов.

Особняком стоит Закарпатье – здесь дождей ожидается намного меньше, а температура выше на 2-3 градуса, чем в остальных западных регионах.

Самыми жаркими окажутся восток и юго-восток страны: в Донецкой, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях днем интернет-метеорология уже после 10 июня обещает днем +28-30 градусов, ночью 17-19 градусов. В Луганской области и того больше – почти половину месяца +30 и выше, причем осадки ожидаются намного более скудными, чем в других областях.

Исключением станет погода 3-5 июня: на востоке, как и по всей Украине температура снизится до +20-22 градусов. В эти дни, точнее, с 3 по 7 июля, в зависимости от региона, Украину накроет особо лютый циклон, который придет с юго-востока. Он принесет сильные ливни с грозами и градом.

Погода на севере и в центре Украины будет похожей – то дождь, то солнце. Дней с осадками окажется больше, чем без, но ближе к концу месяца это будут небольшие дождички, которые принесут долгожданную прохладу. Ибо температура в Киеве и севернее в основном ожидается днем 25 и выше градусов тепла, а южнее столицы – на 2-3 градуса выше.

По-настоящему курортной будет погода в южных областях и в Крыму: непогоду ждем лишь в начале месяца, а после 12 июля зонты в Одессе, Николаеве, Херсоне, Севастополе понадобятся только для защиты от солнца.

В целом прогноз погодных сайтов близок к расчетам Леонида Горбаня, за исключением температур – в отличие от народного синоптика, интернет-метеорология "не видит" сильной жары, доходящей днем до +35 градусов в тени и выше.

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