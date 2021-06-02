Погода уже натворила беды в Украине: какие области циклон накроет в четверг

Наталия Диденко рассказала, жителям каких областей завтра будет светить солнце, а кому не повезет с непогодой

В Украине непогода уже натворила немало беды. Завтра продолжатся дожди во многих областях страны, а температура будет не больше 20 градусов тепла.

Об этом сообщил в Facebook синоптик Наталия Диденко.

По ее словам, циклон юго-восточного происхождения крутится почти на месте и будет поливать своими атмосферными фронтами значительную часть Украины.

3 июня наибольшее количество осадков придется на полосу от Харьковской области через Полтавскую, Днепр с районами, захватит Кропивницкий с районами и аж до Одесской, Николаевской, Херсонской областей.

В Приазовье, в Луганской области и в Крыму сильные дожди могут чередоваться с прояснениями.

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На остальной территории Украины погода будет также неустойчивой, ветреной, однако дожди можно ждать лишь местами и незначительные.

Температура воздуха днем ​​будет колебаться в пределах 15-20 градусов. Самый холодный участок будет наблюдаться вдоль Харькова – Полтавы – Днепра – Одессы.

В Киеве в четверг немного потеплеет – до 17-19 градусов, но будет ветрено и временами небольшой дождь.

А тем временем в первый день лета Карпаты замело снегом.

Отметим, май в Украине выдался достаточно дождливым и не особо жарким (за исключением нескольких дней). Наши эксперты – завотделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух и самый известный народный синоптик Леонид Горбань – рассказали "Сегодня" о прогнозе погоды на лето.