Поиски Чауса продолжаются. Адвокат не может найти подзащитного

На Владимирской, куда вчера предположительно привезли судью, заявляют об его отсутствии в здании

Адвокат судьи Николая Чауса не может найти своего подзащитного – в управлении СБУ на Владимирской улице в Киеве дежурный заявил Ростиславу Кравцу, что судьи у них в здании нет.

Об этом Кравец пишет в своем Телеграме.

"Порекомендовал позвонить в справочную или приемную и узнать у них. В приемной никто трубку не поднял, в справочной внимательно выслушали и сообщили, что они предоставляют справки только по номерам телефонов и другая информация им не известна. Сейчас поеду еще на Аскольдов переулок, где, возможно, может находиться Николай Чаус", – пишет адвокат.

Накануне вечером новости "Сегодня" встретили Кравца на Владимирской возле СБУ – тогда ему говорили, что Чауса официально в здании нет. Все происходящее адвокат назвал фарсом.

"Я считаю, что у него не было даже секунды времени пребывать на свободе. Я считаю, что его туда привезли правоохранители и сразу же оттуда забрали. Потому что в противном случае ему бы дали пообщаться с женой, набрать ее", – уверен адвокат.

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