Пока "нет войны и ракет". В Ryanair ответили, отменят ли рейсы в Украину

Ryanair не будет прекращать полеты в Украину. / Фото: Коллаж: Сегодня
Авиакомпания Ryanair не будет прекращать полеты в Украину, пока не появится официальный запрет от европейских властей.
Об этом заявил гендиректор авиакомпании Майкл О'Лири, пишет Reuters.
Он отметил, что лоукостер продолжит доставлять пассажиров в украинские аэропорты, пока "нет войны и ракет".
"Мы не видим причин для прекращения полетов, пока европейские власти не скажут нам, что летать небезопасно", – сказал О'Лири на пресс-конференции в Лиссабоне.
Авиакомпании отказываются летать в Украину?
В воскресенье, 13 февраля, стало известно, что из-за угрозы вторжения РФ на территорию нашей страны некоторые компании могут прекратить авиарейсы.
В то же время авиакомпания Sky Up приняла решение о приостановке полетов, посадив свой самолет в Кишеневе и не доставив в Украину пассажиров.
Также появилась информация о том, что британские страховые компании отказываются покрывать страховые случаи, которые могут произойти с самолетами в воздушном пространстве Украины.
Однако в "Украэрорухе" сайту "Сегодня" уточнили, что никаких ограничений или запрета относительно воздушного пространства нет. Все авиакомпании, летающие в Украину и из Украины, беспрепятственно совершают свои полеты.
13 февраля во время срочного заседания правительство приняло решение выделить 16,6 млрд грн, чтобы гарантировать бесперебойность полетов в воздушном пространстве Украины.
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