Пока власти продлевают карантин, люди готовятся к третьей прививке. Все о COVID-ситуации в Украине

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом – все больше областей выходят из красной зоны и стают желтыми. При этом для безопасности граждан власти продлили адаптивный карантин и готовятся начать вакцинацию третьей дозой прививки.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости об эпидемии в Украине.

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Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировали 9590 новых случаев COVID-19. По данным Минздрава, среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников.

Также вчера госпитализировано 2 089 человек, вылечилось 25 499 пациентов, а 355 умерли. За все время эпидемии в Украине заболело 3 588 147 человек, вылечилось 3 284 815 пациентов, умерли 92 313.

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Количество заболеваний в регионах за сутки:

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г. Киев – 1478;

Винницкая область – 305;

Волынская область – 419;

Днепропетровская область – 386;

Донецкая область – 473;

Житомирская область – 325;

Закарпатская область – 427;

Запорожская область – 529;

Ивано-Франковская область – 318;

Киевская область – 397;

Кировоградская область – 156;

Луганская область – 83;

Львовская область – 485;

Николаевская область – 297;

Одесская область – 400;

Полтавская область – 642;

Ровенская область – 270;

Сумская область – 231;

Тернопольская область – 268;

Харьковская область – 314;

Херсонская область – 143;

Хмельницкая область – 398;

Черкасская область – 392;

Черновицкая область – 122;

Черниговская область – 332.

Вакцинация

С начала вакцинальной кампании украинцы получили более 27 млн прививок от COVID-19. За вчерашние сутки, 15 декабря, в Украине вакцинировали 142 926 человек. Первую дозу получили 47 519 украинцев, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

За все время кампании привито 14 269 057 человек, из них получили две дозы – 12 735 628 украинцев. Всего сделано 27 004 683 прививки.

Карантин в Украине

Большинство регионов страны перешли в желтую зону карантина. В то же время ни одна область не находится в оранжевой или зеленой зоне.

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Красная зона

Волынская,

Житомирская,

Запорожская,

Киевская,

Николаевская,

Сумская,

Черкасская,

Черниговская (области).

Желтая зона

г. Киев,

Винницкая,

Днепропетровская,

Донецкая,

Закарпатская,

Ивано-Франковская,

Кировоградская,

Луганская,

Львовская,

Одесская,

Полтавская,

Ровенская,

Тернопольская,

Харьковская,

Херсонская,

Хмельницкая,

Черновицкая,

Черниговская (области).

При этом вскоре в Украине еще несколько регионов могут выйти из красной зоны. Речь идет о Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской области. Там улучшилась ситуация с коронавирусом.

В Украине продлили адаптивный карантин

Во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года включительно.

Это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей.

Изменится ли срок действия COVID-сертификата после третьей дозы?

Минздрав разрешил делать прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19, но не всем. Для этого нужно иметь медицинские показания. Например, третью дозу рекомендуют делать пациентам с тяжелыми заболеваниями, поскольку иммунная система у таких людей могла не сформировать надлежащую защиту.

У людей, получивших дополнительную дозу вакцины от коронавируса, срок действия COVID-сертификата не изменится.