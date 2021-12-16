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Пока власти продлевают карантин, люди готовятся к третьей прививке. Все о COVID-ситуации в Украине

Татьяна Очеретяная
16 декабря, 12:07
В Украине с каждым днем все больше заболевших COVID-19 – рассказываем, какая ситуация с коронавирусом сейчас в стране

Как изменилась ситуация с коронавирусом в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине улучшается ситуация с коронавирусом – все больше областей выходят из красной зоны и стают желтыми. При этом для безопасности граждан власти продлили адаптивный карантин и готовятся начать вакцинацию третьей дозой прививки.

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости об эпидемии в Украине.

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Коронавирус в Украине

За прошлые сутки, 15 декабря, в Украине зафиксировали 9590 новых случаев COVID-19. По данным Минздрава, среди новых больных 864 ребенка и 115 медработников.

Также вчера госпитализировано 2 089 человек, вылечилось 25 499 пациентов, а 355 умерли. За все время эпидемии в Украине заболело 3 588 147 человек, вылечилось 3 284 815 пациентов, умерли 92 313.

Коронавирус в Украине. Источник: Минздрав

Количество заболеваний в регионах за сутки:

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  • г. Киев – 1478;
  • Винницкая область – 305;
  • Волынская область – 419;
  • Днепропетровская область – 386;
  • Донецкая область – 473;
  • Житомирская область – 325;
  • Закарпатская область – 427;
  • Запорожская область – 529;
  • Ивано-Франковская область – 318;
  • Киевская область – 397;
  • Кировоградская область – 156;
  • Луганская область – 83;
  • Львовская область – 485;
  • Николаевская область – 297;
  • Одесская область – 400;
  • Полтавская область – 642;
  • Ровенская область – 270;
  • Сумская область – 231;
  • Тернопольская область – 268;
  • Харьковская область – 314;
  • Херсонская область – 143;
  • Хмельницкая область – 398;
  • Черкасская область – 392;
  • Черновицкая область – 122;
  • Черниговская область – 332.

Вакцинация

С начала вакцинальной кампании украинцы получили более 27 млн прививок от COVID-19. За вчерашние сутки, 15 декабря, в Украине вакцинировали 142 926 человек. Первую дозу получили 47 519 украинцев, полностью иммунизированы – 95 407 человек.

За все время кампании привито 14 269 057 человек, из них получили две дозы – 12 735 628 украинцев. Всего сделано 27 004 683 прививки.

    Карантин в Украине

    Большинство регионов страны перешли в желтую зону карантина. В то же время ни одна область не находится в оранжевой или зеленой зоне.

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    Красная зона

    • Волынская,
    • Житомирская,
    • Запорожская,
    • Киевская,
    • Николаевская,
    • Сумская,
    • Черкасская,
    • Черниговская (области).

    Желтая зона

    • г. Киев,
    • Винницкая,
    • Днепропетровская,
    • Донецкая,
    • Закарпатская,
    • Ивано-Франковская,
    • Кировоградская,
    • Луганская,
    • Львовская,
    • Одесская,
    • Полтавская,
    • Ровенская,
    • Тернопольская,
    • Харьковская,
    • Херсонская,
    • Хмельницкая,
    • Черновицкая,
    • Черниговская (области).

    При этом вскоре в Украине еще несколько регионов могут выйти из красной зоны. Речь идет о Киевской, Житомирской, Сумской и Черкасской области. Там улучшилась ситуация с коронавирусом.

    В Украине продлили адаптивный карантин

    Во время заседания Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине продлили адаптивный карантин до 31 марта 2022 года включительно.

    Это поможет максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей.

    Изменится ли срок действия COVID-сертификата после третьей дозы?

    Минздрав разрешил делать прививку дополнительной дозой вакцины против COVID-19, но не всем. Для этого нужно иметь медицинские показания. Например, третью дозу рекомендуют делать пациентам с тяжелыми заболеваниями, поскольку иммунная система у таких людей могла не сформировать надлежащую защиту.

    У людей, получивших дополнительную дозу вакцины от коронавируса, срок действия COVID-сертификата не изменится.