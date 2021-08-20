Полгода мало. В Минздраве обещают продлить действие COVID-сертификатов

Глава Минздрава Ляшко: "Сейчас вопрос изучается". Коллаж "Сегодня"

В Украине могут продлить срок действия COVID-сертификатов, которые были введены в обращение 1 июля. Сейчас срок действия сертификата составляет всего полгода.

Об этом заявил во время брифинга министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

"Для украинцев, которые вакцинировались в феврале, приближается шестой месяц. Пока ВОЗ не рекомендует вводить третью бустерную дозу. На данный момент этот вопрос изучается. Решение, продлевать ли срок действия сертификата до 12 месяцев, мы примем в самое ближайшее время", – пообещал глава Минздрава.

Что такое бустерная доза и что не так с третьей

Так называют дополнительное введение вакцины спустя какое-то время после получения первой дозы препарата. (От англ. to boost – "повышать".) В отдельных случаях бустеры могут быть доработаны для усиления защиты от новых вариантов вируса. Собственно говоря, это то, что называется "повторной вакцинацией".

После первой вакцинации иммунная система активирует два важных типа лейкоцитов, пишет ВВС. Прежде всего это плазматические В-клетки, которые вырабатывают антитела. Но подобный тип клеток недолговечен – несмотря на то, что организм активно наполняется антителами, их количество так же быстро сокращается. Поэтому нужна вторая вакцинация.

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Между тем Всемирная организация здравоохранения советует воздерживаться от третьих бустерных доз. Об этом заявили Reuters со ссылкой на главного научного сотрудника ВОЗ Сумью Сваминатан.

Какая информация содержится в COVID-сертификате

Согласно постановлению Кабмина, сертификат одержит в себе следующую информацию:

фамилию, имя владельца на украинском языке;

дату рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечную дата срока действия сертификата;

данные о полном курсе вакцинации от COVID-19;

информацию о факте выздоровления от COVID-19 и/или

о тестировании на COVID-19.

Отметим, что каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Кроме того, в мобильном приложении будет отображаться фотография владельца сертификата. Ее возьмут из Единого государственного демографического реестра.

Напомним, что бета-версия COVID-сертификатов доступна теперь на Android.

Также мы писали о том, что в ЕС начнут принимать украинские COVID-сертификаты далеко не сразу после того, как они будут официально признаны. Подробности читайте в материале "Сегодня".