В Украине заработали COVID-сертификаты. Какую информацию они содержат

COVID-сертификат будет свидетельствовать не только о вакцинации, а и о выздоровлении от коронавируса и ПЦР-тесте

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 1 июля, Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине COVID-сертификата.

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Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Так называемый "паспорт вакцинации" будет отображаться в мобильном приложении "Дія", но можно будет получить и бумажную форму через обращение к врачу.

В Кабмине отметили, что цифровые COVID-сертификаты и бумажные будут иметь одинаковую юридическую силу.

Какая информация содержится в COVID-сертификате

Украинский COVID-сертификат, кроме вакцинации, будет информировать о:

полном курсе вакцинации от COVID-19;

факте выздоровления от COVID-19.

тестировании на COVID-19.

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Согласно постановлению Кабмина, он будет содержать в себе следующую информацию:

фамилия, имя владельца на украинском языке;

дата рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечная дата срока действия сертификата.

Отметим, что каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Кроме того, в мобильном приложении будет отображаться фотография владельца сертификата. Ее возьмут из Единого государственного демографического реестра.

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Какой срок действия сертификата?

Есть несколько типов сертификата и у каждого свой срок действия:

сертификат с подтверждением негативного тестирования на коронавирус будет действовать 72 часа от забора материала.

сертификат, подтверждающий завершение курса вакцинации, будет действовать в течение 180 дней с момента введения последней дозы препарата;

сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, будет действовать также 180 дней от начала болезни;

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Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Украина введет COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.

О том, какие цифровые услуги предоставляются в приложении "Дія", узнавайте из сюжета "Сегодня":

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