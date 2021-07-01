Українська
$ 27,23
32,35
  1. Последние новости Украины

В Украине заработали COVID-сертификаты. Какую информацию они содержат

1 июля 2021 21:00

Виктория Барановская Виктория Барановская

COVID-сертификат будет свидетельствовать не только о вакцинации, а и о выздоровлении от коронавируса и ПЦР-тесте

Фото: коллаж "Сегодня"

Фото: коллаж "Сегодня"

В четверг, 1 июля, Кабинет министров опубликовал постановление о введении в Украине COVID-сертификата.

Реклама

Об этом говорится в постановлении Кабмина.

Так называемый "паспорт вакцинации" будет отображаться в мобильном приложении "Дія", но можно будет получить и бумажную форму через обращение к врачу.

В Кабмине отметили, что цифровые COVID-сертификаты и бумажные будут иметь одинаковую юридическую силу.

Какая информация содержится в COVID-сертификате

Украинский COVID-сертификат, кроме вакцинации, будет информировать о:

  • полном курсе вакцинации от COVID-19;
  • факте выздоровления от COVID-19.
  • тестировании на COVID-19.
Реклама

Согласно постановлению Кабмина, он будет содержать в себе следующую информацию:

  • фамилия, имя владельца на украинском языке;
  • дата рождения владельца;
  • уникальный номер сертификата;
  • конечная дата срока действия сертификата.

Отметим, что каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Не пропусти!
Отец Довбика – об украинском языке и переходе героя Евро в чемпионат России
Отец Артема Довбика ничего не видел после гола сына Швеции

Кроме того, в мобильном приложении будет отображаться фотография владельца сертификата. Ее возьмут из Единого государственного демографического реестра.

Читайте также: В приложении "Дія" запустили тестирование COVID-сертификатов. Как присоединиться

Какой срок действия сертификата?

Есть несколько типов сертификата и у каждого свой срок действия:

  • сертификат с подтверждением негативного тестирования на коронавирус будет действовать 72 часа от забора материала.
  • сертификат, подтверждающий завершение курса вакцинации, будет действовать в течение 180 дней с момента введения последней дозы препарата;
  • сертификат, подтверждающий выздоровление от коронавируса, будет действовать также 180 дней от начала болезни;
Реклама

Ранее министр Кабинета министров Олег Немчинов сообщил, что Украина введет COVID-сертификаты через 10-14 дней после того, как это сделает Европа.

О том, какие цифровые услуги предоставляются в приложении "Дія", узнавайте из сюжета "Сегодня":

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавку
Пенсии и надбавки решили увеличить: кто получит прибавкуЭкономика
Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца недели
Жара спадет, но дожди будут каждый день: прогноз погоды до конца неделиУкраина
На Украину обрушатся ливни, град и шквалы: синоптик предупредила о непогоде
На Украину обрушатся ливни, град и шквалы: синоптик предупредила о непогодеУкраина
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не только
Что изменится с 1 июля: пенсии, налоговые проверки, блокирование банковских счетов и не толькоЭкономика
"Водитель схватился за голову и сел рядом". В Полтавской области авто сбило ребенка (фото)Другие регионы
Доллар обвалился на 22 копейки за сутки: курс валют НБУ
Доллар обвалился на 22 копейки за сутки: курс валют НБУФинансы

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять