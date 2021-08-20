Півроку мало. У МОЗ обіцяють продовжити дію COVID-сертифікатів

Голова МОЗ Ляшко: "Зараз питання вивчається". Колаж "Сьогодні"

В Україні можуть продовжити строк дії COVID-сертифікатів, які були введені в обіг 1 липня. Зараз строк дії сертифіката становить всього півроку.

Про це заявив під час брифінгу міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко.

"Для українців, які вакцинувалися в лютому, наближається шостий місяць. Поки ВООЗ не рекомендує вводити третю бустерний дозу. На цей момент це питання вивчається. Рішення, чи продовжувати строк дії сертифіката до 12 місяців, ми приймемо в самий найближчий час", – пообіцяв голова МОЗ.

Що таке бустерна доза і що не так з третьою

Так називають додаткове введення вакцини через якийсь час після отримання першої дози препарату (від англ. To boost – "підвищувати".) У окремих випадках бустери можуть бути доопрацьовані для посилення захисту від нових варіантів вірусу. Власне кажучи, це те, що називається "повторною вакцинацією".

Після першої вакцинації імунна система активує два важливих типи лейкоцитів, пише ВВС. Передусім це плазматичні В-клітини, які виробляють антитіла. Але такий тип клітин недовговічний – незважаючи на те, що організм активно наповнюється антитілами, їх кількість так само швидко скорочується. Тому потрібна друга вакцинація.

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Тим часом Всесвітня організація охорони здоров'я радить утримуватися від третіх бустерних доз. Про це заявили Reuters з посиланням на головного наукового співробітника ВООЗ Сумью Свамінатан.

Яка інформація міститься в COVID-сертифікаті

Згідно з постановою Кабміну, сертифікат здобуде в собі наступну інформацію:

прізвище, ім'я власника українською мовою;

дату народження власника;

унікальний номер сертифікату;

кінцеву дату терміну дії сертифіката;

дані про повний курс вакцинації від COVID-19;

інформацію про факт одужання від COVID-19 і/або

про тестування на COVID-19.

Зазначимо, що кожному COVID-сертифікату присвоюється унікальний електронний ідентифікатор і формується QR-код.

Крім того, в мобільному додатку бачитимете зображення власника сертифіката. Його візьмуть з Єдиного державного демографічного реєстру.

Нагадаємо, що бета-версія COVID-сертифікатів доступна тепер на Android .

Також ми писали про те, що в ЄС почнуть приймати українські COVID-сертифікати далеко не відразу після того, як вони будуть офіційно визнані. Подробиці читайте в матеріалі "Сьогодні".