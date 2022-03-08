Польша согласилась передать США все свои истребители для Украины

Украинские пилоты ждут свои новые "ласточки" / Коллаж "Сегодня"

В вопросе предоставления Польшей Украине истребителей МиГ-29 для более эффективной защиты нашего воздушного пространства появились сдвиги. Варшава договорилась с США о компенсации за передаваемый нашей стране авиапарк.

Об этом стало известно из заявления министра иностранных дел Республики Польша, которое размещено на сайте правительства страны.

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Что известно

В заявлении сказано, что власти Республики Польша после консультаций между президентом и правительством готовы немедленно и бесплатно передать все свои истребители МиГ-29 с авиабазы Рамштайн в распоряжение правительства США. Взамен Варшава просит у Вашингтона предоставить ей бывшие в употреблении самолеты (предположительно истребители F-16) с соответствующими эксплуатационными возможностями.

"Польша готова немедленно назвать условия сделки по самолетам. Польское правительство также просит других союзников по НАТО — владельцев самолетов МиГ-29 — действовать в том же духе", — говорится в заявлении.

Обстановка