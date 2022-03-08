Польща погодилася передати США усі свої винищувачі для України

Українські пілоти чекають на свої нові "ластівки" / Колаж "Сьогодні"

У питанні надання Польщею Україні винищувачів МіГ-29 для більш ефективного захисту нашого повітряного простору виникли зрушення. Варшава домовилася з США про компенсацію за авіапарк, який передається нашій країні.

Про це стало відомо із заяви міністра закордонних справ Республіки Польща, яка розміщена на сайті уряду країни.

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Що відомо

У заяві сказано, що влада Республіки Польща після консультацій між президентом і урядом готова негайно і безкоштовно передати всі свої винищувачі МіГ-29 з авіабази Рамштайн у розпорядження уряду США. Натомість Варшава просить у Вашингтона надати їй літаки (імовірно винищувачі F-16) з відповідними експлуатаційними можливостями.

"Польща готова негайно назвати умови угоди щодо літаків. Польський уряд також просить інших союзників по НАТО — власників літаків МіГ-29 — діяти так само", – йдеться у заяві.

Обстановка