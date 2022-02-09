"Помню взрывы и красное небо": жуткая история о войне школьницы из Донбасса (видео)

Живописный восход или закат солнца для многих из нас не красивый пейзаж, а травматический опыт, потому что красное небо напоминает взрывы, и то, как горели родные города и села. Забыть такое невозможно, но облегчить воспоминания можно, если рассказать об этом другим.

Об этом говорится в выпуске "Сегодня".

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Начало войны шестнадцатилетняя Ангелина помнит в деталях.

"Помню взрывы, выстрелы, красное небо. Поначалу ты не понимаешь, что это. Но потом первый день, второй день, когда красное небо не исчезает, ты понимаешь, что это", – говорит ученица мариупольской школы Ангелина Селекенова.

Это события августа четырнадцатого года. Тогда девочка жила в Донецке.

"Что ты девятилетний ребенок можешь с этим поделать? Это очень страшно", – отмечает Ангелина.

"Очень рано она повзрослела. Когда в августе 2014 года просто все дрожало", – говорит мама Ангелины Анна Селекенова.

В результате Ангелина с семьей переехала в Мариуполь. Даже на мирных улицах города забыть пережитое – не удается.

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"Детское сознание не должно страдать из-за военных действий. Это очень страшно, это оставляет такой отпечаток. Оно остается навсегда с тобой", – рассказала Ангелина Селекенова.

Болезненными воспоминаниями она впервые публично делится благодаря конкурсу эссе Фонда Рината Ахметова. За все время ученики из Донецкой, Луганской, Запорожской и Харьковской областей прислали две с половиной тысячи произведений.

"Об этом нужно говорить, а не молчать. Говорить не только у нас в Украине, но и во всем мире, потому что от этих действий очень страдают дети", – говорит учительница мариупольской школы Елена Филатова.

Написать эссе вдохновила учительница. По итогам жюри конкурса Ангелина стала призершей и получила современные гаджеты.

"Она очень хорошо пишет, очень хорошо выражает свои мысли Девочка писала то, что она сама чувствовала", – рассказала Елена Филатова.

Рассказы юных свидетелей вооруженного конфликта будут сохранены, ведь войдут в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова. Ангелина надеется, что ее историю также услышат миллионы людей – и это приблизит долгожданный мир.

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"Такие конкурсы должны быть, чтобы другие дети, другие люди, взрослые тоже это понимали и помнили. Ринат Леонидович, я очень благодарна за вашу помощь, за то, что вы заботитесь о населении", – сказала Ангелина Селекенова.

Мирных жителей Донбасса поддерживают с самого начала вооруженного конфликта. Всего за шестнадцать лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить восьми миллионам человек.

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