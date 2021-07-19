Понапивались и пошли искать приключений: как сотрудники СБУ напали на пограничников

Сотрудники спецслужбы мощно отметили новое звание и пошли в загул – по пути им попались погранцы, и началось…

Сотрудники СБУ, которые напали на пограничников вблизи российской границы, были пьяны, поскольку отмечали повышение по службе. Об этом "Сегодня" сообщил высокопоставленный источник в спецслужбе.

"По нашей информации, сотрудники СБУ "обмывали" получение звания. Двое из них напились так, что уснули, а трое, будучи пьяными, направились искать приключения", – рассказали нам.

После того, как "спецы" отправились на поиски приключений, по пути им "попался" наряд пограничников.

"Двое из троих разоружили наряд и избили пограничников. Кстати, два магазина от автоматов пока так и не найдены по состоянию на 19 июля. Пограничников били двое из троих, третий сейчас активно сдает коллег следствию. Он вроде бы не избивал, но и никому из правоохранительных органов не сообщил в момент избиения о происходящем. Все нападающие были в штатском. Двоим, которые спали, уголовная ответственность не грозит – они все проспали", – рассказал источник.

По его информации, сотрудники СБУ пьяными сели за руль.

Как сообщали новости "Сегодня", ГБР вместе с СБУ уже задержали провинившихся и даже нашли оружие, которое было отобрано у пограничников.

Читайте подробнее в нашем материале, как сотрудники СБУ избили пограничников на границе с РФ и что говорили в Госпогранслужбе и Службе безопасности.