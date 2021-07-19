Понапивалися і пішли шукати пригод: як співробітники СБУ напали на прикордонників

Співробітники спецслужби потужно відзначили нове звання і пішли в загул – по дорозі їм попалися прикордонники і почалося...

Співробітники СБУ, які напали на прикордонників поблизу російського кордону, були п'яними, оскільки відзначали підвищення по службі. Про це "Сьогодні" повідомило високопоставлене джерело у спецслужбі.

"За нашою інформацією співробітники СБУ "обмивали" здобуття звання. Двоє з них напилися так, що заснули, а троє, будучи п'яними, попрямували шукати пригод", – розповіли нам.

Після того, як "специ" вирушили на пошуки пригод, по дорозі їм "попався" наряд прикордонників.

"Двоє з трьох роззброїли наряд і побили прикордонників. До речі, два магазини від автоматів поки що так і не знайдені станом на 19 липня. Прикордонників били двоє з трьох, третій зараз активно здає колег слідству. Він начебто не бив, але й нікому з правоохоронних органів не повідомив в момент побиття про те, що відбувається. Всі нападники були у цивільному. Двом, які спали, кримінальна відповідальність не загрожує – вони все проспали", – сказав він.

За інформацією нашого джерела, співробітники СБУ п'яними сіли за кермо.

Як повідомляли новини "Сьогодні", ДБР разом з СБУ вже затримали нападників і навіть знайшли зброю, яка було відібрана у прикордонників.

Читайте детальніше у нашому матеріалі, як співробітники СБУ побили прикордонників на кордоні з РФ і що говорили у Держприкордонслужбі та Службі безпеки.