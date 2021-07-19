Напад на прикордонників: затримано двох співробітників СБУ, зброю знайшли у кукурудзі

У ДБР розповіли подробиці, де і як співробітники спецслужби напали на прикордонників-строковиків

Співробітників СБУ чекає покарання Колаж "Сьогодні"

Державне бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України затримали двох співробітників СБУ, які 18 липня напали на прикордонників. Найближчим часом їм буде повідомлено про підозру.

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Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Слідчі з'ясували, що вночі з 17 на 18 липня молодший сержант і солдат строкової служби прикордонних військ здійснювали чергування на автомобілі поблизу села Рясне Сумського району. О 1:30 ночі під'їхав інший автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей і підійшли до прикордонників.

"Невідомі спровокували конфлікт, зав’язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам декілька ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 набоїв та поїхали у невідомому напрямку. Нападниками виявились співробітники СБУ. Спільно з представниками Служби працівниками ДБР затримано двох співробітників СБУ, третій – проходить як свідок", – йдеться у повідомленні.

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Більш того, знайшлася і зброя – автомати виявили у кукурудзяному полі, а магазини до них – поблизу відділення інспекторів прикордонної служби "Славгород" відділу прикордонної служби "Краснопілля".

Найближчим часом затриманим буде повідомлено про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднане з насильством, і в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень.

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