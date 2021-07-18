Коротко і по справі. Як співробітники СБУ побили прикордонників на кордоні з РФ

Нападникам загрожує до 15 років в'язниці. Служба безпеки сама видала своїх співробітників і співпрацює зі слідством

Двома нападниками виявилися співробітники СБУ / Фото: СБУ, ГПСУ

Неподалік від кордону України і Росії три людини напали на прикордонний наряд, побили прикордонників і відібрали їхню табельну зброю. Пізніше з'ясувалося: щонайменше двоє з нападників були співробітниками Служби безпеки України. СБУ вже видала підозрюваних правоохоронцям і відсторонила їх від служби. У Держприкордонслужбі раніше заявили, що напад може бути пов'язаний з їхньою боротьбою з контрабандою.

Що сталося

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У ніч проти 18 липня на кордоні з Росією в Краснопільському районі Сумської області напали на українських прикордонників. Напад стався близько другої години ночі. За даними МВС, троє невідомих травмували двох прикордонників, заволоділи їхньою зброєю та зникли. У самих нападників при собі не було зброї.

Після нападу злочинці втекли вглиб України, не перетинаючи кордон з Росією. Зброю прикордонників, до речі, швидко повернули. Зловмисники просто викинули її, поки тікали.

Відразу ж був введений посилений режим охорони кордону. На місце події вирушив глава Держприкордонслужби Сергій Дейнеко.

У Держприкордонслужбі уточнили, що стан здоров'я постраждалих прикордонників – задовільний. "Вони отримали тілесні ушкодження середньої тяжкості. Відчувають себе більш-менш нормально. Вони були оглянуті лікарями", – заявив представник відомства Андрій Демченко.

Що кажуть у Держприкордонслужбі

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Після попередньої оцінки прикордонники заявили, що напад було скоєно саме з території України, а не з РФ. Однак всі деталі має встановити слідство.

Крім того, в Держприкордонслужбі не виключають, що напад може бути пов'язаний з активною протидією контрабандистам. І уточнили, що такі випадки – загалом не рідкість.

"Державна прикордонна служба активно протидіє протиправної діяльності на державному кордоні, через що прикордонні наряди постійно піддаються агресивним діям з боку протиправних елементів", – зазначили у відомстві.

Тим, хто напав на прикордонників, загрожує до 15 років в'язниці. Відкрито кримінальне провадження за статтями 262 і 345 КК України, тобто привласнення вогнепальної зброї та насильство стосовно працівника правоохоронного органу.

Що заявили в СБУ

Невдовзі після того, як стало відомо про напад на прикордонників, сумські ЗМІ повідомили про можливу причетність до нього співробітників СБУ.

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Сайт "Сегодня" ексклюзивно отримав підтвердження від СБУ – їхні співробітники дійсно брали участь в нападі на кордоні. У Службі безпеки зазначили, що самі викрили нападників і всіляко сприяють слідству. На час розслідування силовики, які брали участь у нападі, відсторонені.

"На час проведення досудового розслідування обидва учасники нападу, які є співробітниками служби, відсторонені від роботи. СБУ і надалі буде всіляко сприяти слідству, щоб встановити всі подробиці інциденту, а винні були покарані – безвідносно посад і прізвищ", – розповіли нам в СБУ.

Передбачувані винуватці передані органам слідства. Запобіжний захід визначить суд.

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