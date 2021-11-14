После COVID-19 бывает повторная пневмония. Что нужно знать

После коронавируса часто бывает повторное воспаление легких / Фото: Коллаж: Сегодня
После тяжелого коронавируса через 10-14 дней часто бывает повторное воспаление легких, но это не повторный ковид.
Об этом сообщил главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в Facebook.
Хотя у некоторых пациентов может быть положительный тест ПЦР.
Признаки того, что у вас снова воспаление легких
У вас поднимается температура, может появиться кашель и потливость.
"Из анализов следует сделать общий анализ крови, где в этот раз у вас может быть увеличение общего количества лейкоцитов и увеличение нейтрофильных гранулоцитов (сдвиг формулы крови влево), а также сделать ЦРП (ц-реактивный протеин или ц-реактивный белок) – этот показатель обычно поднимается выше нормы в несколько раз", – написал врач.
Коронавирус в Украине
За сутки 13 ноября в Украине зафиксировано 14 490 новых подтвержденных случаев COVID-19 (заболело детей – 1069, медработников – 135).
За прошлые сутки госпитализировали 4881 человека, кроме этого, зафиксировали 403 летальных случая. Выздоровели 11 146 человек.
За все время пандемии в Украине заболело 3 217 639 человек, а выздоровели 2 631 240 человек.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Днепропетровской (1630), Харьковской (1050), Запорожской (1029), Одесской (979) и Донецкой (793) областях.
Ранее мы писали:
- За сутки 12 ноября в Украине 299 854 человека были вакцинированы против COVID-19. Одну дозу получили 135 727 человек, полностью иммунизированы – 164 127 человек.
- В Киеве часть больниц заполнены на 100% COVID-больными. 85% госпитализированных нуждаются в кислородной поддержке.
- В Украине двум врачам суд вынес приговоры по делу о подделке COVID-документов. Одного врача оштрафовали на 34 тысячи гривен и лишили на год права заниматься деятельностью, связанной с выдачей подобных справок.