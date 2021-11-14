Після COVID-19 буває повторна пневмонія. Що потрібно знати

Після коронавірусу часто буває повторне запалення легень / Фото: Колаж: Сьогодні
Після важкого коронавірусу через 10-14 днів часто буває повторне запалення легень, але це не повторний ковід.
Про це повідомив головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький у Facebook.
Хоча деякі пацієнти можуть мати позитивний тест ПЛР.
Ознаки того, що у вас знову запалення легень
У вас піднімається температура, може з'явитися кашель та пітливість.
"З аналізів варто зробити загальний аналіз крові, де цього разу у вас може бути збільшення загальної кількості лейкоцитів та збільшення нейтрофільних гранулоцитів (зсув формули крові вліво), а також зробити ЦРП (ц-реактивний протеїн або ц-реактивний білок) – цей показник зазвичай піднімається вище норми в кілька разів", – написав лікар.
Коронавірус в Україні
За добу 13 листопада в Україні зафіксовано 14 490 нових підтверджених випадків COVID-19 (захворіло дітей – 1069, медпрацівників – 135).
Минулої доби госпіталізували 4881 людину, крім цього, зафіксували 403 летальних випадки. Одужали 11 146 осіб.
За весь час пандемії в Україні захворіло 3 217 639 людей, а одужало 2 631 240 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1630), Харківській (1050), Запорізькій (1029), Одеській (979) і Донецькій (793) областях.
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