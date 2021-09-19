Студент из Львовской области скончался через несколько часов после прививки от COVID-19

За несколько часов до смерти Владимир Сало вакцинировался от коронавируса/Коллаж "Сегодня"

13 сентября вечером умер студент 3-го курса Украинского гуманитарного института (УГИ) 19-летний Владимир Сало. Согласно предварительному заключению медиков, смерть произошла вследствие сердечно-легочной недостаточности. Окончательная причина будет известна только через месяц после завершения медицинских исследований. За несколько часов до смерти парень прошел вакцинацию от коронавируса.

Об этом сообщает Украинский гуманитарный институт.

Что произошло

Согласно сообщению вуза, 13 сентября в 14:30 Владимир вакцинировался от коронавируса. К вечеру чувствовал себя хорошо, в 18:30 ужинал в студенческой столовой, потом пошел в кафетерий, где играл в настольные игры.

"Позже поднялась температура, в 20:15 начались судороги. В 20:35 исчез пульс и дыхание. Медицинские работники УГИ делали ему искусственное дыхание до приезда скорой, которая прибыла в 20:45. Скорая реанимировала Вову час", – говорится в официальном сообщении института.

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Смерти после вакцинации

В марте этого года в Одесской области внезапно умерла военнослужащая, которая два дня назад получила прививку от коронавируса.

В начале июля в Виннице умер после вакцинации препаратом Pfizer 47-летний мужчина. Это была его первая доза вакцины.

В августе в Киеве скончалась женщина после укола первой дозой вакцины от коронавируса Moderna. Медики считают, что на тот момент она уже была заражена COVID-19, поскольку симптомы болезни проявились у нее в день вакцинации.

Тем не менее пока не доказана связь между прививкой и смертью пациентов.