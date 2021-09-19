Студент із Львівщини помер через кілька годин після щеплення від COVID-19

За кілька годин до смерті Володимир Сало вакцинувався від коронавірусу/Колаж "Сьогодні"

13 вересня ввечері помер студент 3-го курсу Українського гуманітарного інституту (УГІ) 19-річний Володимир Сало. Згідно з попереднім висновком медиків, смерть сталася внаслідок серцево-легеневої недостатності. Остаточна причина буде відома тільки через місяць після завершення медичних досліджень. За кілька годин до смерті хлопець пройшов вакцинацію від коронавірусу.

Про це повідомляє Український гуманітарний інститут.

Що сталося

Згідно з повідомленням вишу, 13 вересня о 14:30 Володимир вакцинувався від коронавірусу. До вечора почувався добре, о 18:30 був в студентській їдальні, потім пішов до кафетерію, де грав у настільні ігри.

"Пізніше піднялася температура, о 20:15 почалися судоми. О 20:35 зник пульс і дихання. Медичні працівники УГІ робили йому штучне дихання до приїзду швидкої, яка прибула о 20:45. Швидка реанімувала Вову годину", – йдеться в офіційному повідомленні інституту.

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Смерті після вакцинації

У березні цього року на Одещині раптово померла військовослужбовець, яка два дні тому отримала щеплення від коронавірусу.

На початку липня у Вінниці помер після вакцинації препаратом Pfizer 47-річний чоловік. Це була його перша доза вакцини.

У серпні в Києві померла жінка після уколу першою дозою вакцини від коронавірусу Moderna. Медики вважають, що на той момент вона вже була заражена COVID-19, оскільки симптоми хвороби проявилися у неї в день вакцинації.

Проте поки не доведено зв'язок між щепленням і смертю пацієнтів.