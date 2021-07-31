Повышение пенсий, новые карантинные ограничения и начало "безбумажного" режима – что изменится с 1 августа

После 24 августа бумажный паспорт можно с собой не носить

В августе нас ждут изменения в связи с пандемией и режим paperless. Коллаж "Сегодня"

Сезон отпусков – не лучшее время для нововведений. Поэтому традиционно основные изменения планируют либо на июль (начало второго полугодия), либо уже на сентябрь (новый учебный год). Тем не менее в этом году нас ожидают в августе довольно серьезные новшества. В частности, начало режима paperless и, возможно, новые карантинные ограничения. Сайт "Сегодня" узнавал, что изменится для украинцев в последнем летнем месяце.

Бумажные паспорта можно не носить с собой

С 24 августа Украина входит в режим paperless. Вступает в силу закон, согласно которому чиновники больше не смогут требовать от граждан предъявлять бумажные документы. Любой документ можно будет предоставить им в электронном виде.

С этого дня цифровой паспорт становится полноценным юридическим аналогом обычного бумажного паспорта. То есть все структуры и организации в Украине обязаны принимать цифровые паспорта в приложении "Дія".

Как сообщал сайт "Сегодня", Украина первой в мире приравняла цифровой паспорт к бумажному на уровне закона. Так что с 23 августа граждане Украины могут не носить с собой бумажные паспорта. Если понадобится идентификация личности, можно открыть приложение "Дія" на смартфоне и показать штрих-код. У каждой организации должны быть считывающие устройства, которые позволят расшифровать информацию о владельце паспорта.

Правда, отметим, что по состоянию на 29 июля законопроект еще не обрел силу закона, поскольку находился на подписи у президента.

В "Дія" разрешили авторизацию с помощью ID-карты / Фото: Дія

"Чернобыльцы" получат повышенные пенсии и доплаты

В августе значительно повысятся пенсии для людей с инвалидностью вследствие аварии на ЧАЭС. Плюс они получат доплаты за июль.

Поправки к законам, которые устанавливают новые минимальные размеры пенсий, были приняты только в середине июля. Однако они предусматривают повышение пенсий "задним числом" – с 1 июля этого года. Поэтому получится, что в августе пенсионеры-"чернобыльцы", которым установлена инвалидность, получат повышенные пенсии за август и доплаты за июль.

Пенсии для лиц с инвалидностью, которые пострадали вследствие аварии на ЧАЭС, повышаются на 80-200%. В частности:

для людей с I группой инвалидности – с 2780 до 6000 грн;

для людей с II группой инвалидности – с 2317,5 до 4800 грн;

для людей с III группой инвалидности – с 2039,4 до 3700 грн;

для детей с инвалидностью – с 1854 до 3700 грн.

Кроме того, повышается минимальная сумма общих социальных выплат для ликвидаторов аварии на ЧАЭС с инвалидностью. Теперь государство будет выделять адресную помощь, если общая сумма выплат, включая надбавки и дополнительные пенсии, меньше таких размеров:

для людей с I группой инвалидности – 10 340,35 грн (было 5283,9 грн);

для людей с II группой инвалидности – 8272,28 грн (было 4727,7 грн);

для людей с III группой инвалидности – 6204,21 грн (было 4171,5 грн).

Эта "пороговая" сумма также повышается с 1 июля. То есть в августе"чернобыльцы" получат повышенные доплаты также за два месяца.

Также повышаются "задним числом" пенсии для других лиц с инвалидностью.

Новые карантинные ограничения и "льготы"

Пока карантин в Украине установлен до 31 августа. Но в правительстве уже сейчас готовят нас к тому, что после этой даты, а может, и раньше, карантин будет ужесточаться. По прогнозам, Украине не избежать новой волны эпидемии из-за распространения штамма "Дельта". Как ожидается, рост заболеваемости начнется с середины августа.

Реклама

В связи с этим уже сейчас вводятся новые карантинные ограничения. Так, с начала августа Минздрав возвращает обязательное ПЛР-тестирование и изоляцию для невакцинированных украинцев и иностранцев, которые въезжают в страну. Об этом сообщил на заседании правительства 28 июля министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также об усилении ограничений предупреждают разные государства, куда украинцы традиционно ездят работать или отдыхать. Так, с 8 августа снова будут требовать сертификаты о вакцинации или ПЛР-тесты Нидерланды, которые только с 22 июля ослабили ограничения для въезжающих. С 1 августа возвращает ПЛР-тесты и изоляцию для приезжих Германия. В ближайшее время планирует вернуть ограничения Грузия.

В то же время в разных странах ослабляют ограничения для полностью привитых туристов или собираются это сделать в скором времени. Так, Великобритания со 2 августа отменяет обязательную изоляцию для полностью вакцинированных туристов из США и ЕС. Словакия отменяет с 1 августа все ограничения, касающиеся работы пограничных пунктов пропуска. В частности, в этот день откроется пункт "Малые Селменцы-Вельке Слеменце" на границе в Украиной, сообщает Госпогранслужба.

Пункт массовой вакцинации в МВЦ (Киев) Фото: Юлия Безбородко / "Сегодня"

Продолжает дорожать проезд в транспорте

В разных регионах продолжает расти стоимость проезда. Так, в августе планируется повысить цены на ряд маршрутов, связывающих столицу и пригороды. В частности, маршрутки до Ирпеня на днях уже подорожали на 4 грн.

С 1 августа дорожает проезд в общественном транспорте Житомира. При расчете наличными в автобусах теперь придется платить 8 грн, а электротранспорте – 6 грн. Если рассчитываться картой, можно будет сэкономить 1 грн на каждой поездке. Также повышается проезд в Мариуполе. Одна поездка в автобусах и троллейбусах с 1 августа обойдется в 10 грн, в трамваях – 9 грн.

А вот в Виннице с августа проезд в муниципальном транспорте подорожает сразу вдвое – с 4 до 8 грн. Тариф будет единым как для автобусов, так и для электротранспорта.

Время загадывать желания

Загадывать желание на падающие звезды проще всего по ночам в период с 11 по 13 августа. В это время ожидается максимально интенсивный метеорный поток Персеиды.

Отметим, что, по прогнозам, в этом году "звездопад" будет особенно сильным и заметным. В частности, в ночь на 12 августа можно будет увидеть до ста метеоров в час. Это в несколько раз больше, чем было, например, на пике "звездного дождя" в минувшем году (всего несколько десятков метеоров).

Запрет на вылов раков

В августе в Украине начинает действовать летне-осенний запрет на вылов раков. Даты начала и окончания запрета для каждой области разные. В частности, в Киеве и области он начинает действовать с 1 августа и продлится до 15 сентября. Если во время "моратория" поймают "с поличным", за каждого выловленного рака придется заплатить штраф в размере 25,5 грн.

Как ранее сообщал сайт "Сегодня", министр здравоохранения Виктор Ляшко не исключает, что осенью Украина погрузится в новый локдаун.

Также мы писали о том, что Киев уже начал подготовку к новому локдауну.